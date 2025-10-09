Gigi Becali, replică pentru Gică Popescu: "El să știe că folosesc jucătorul dat de mine. Așa de bun a fost că l-am dat gratis"

Gigi Becali, replică pentru Gică Popescu: El să știe că folosesc jucătorul dat de mine. Așa de bun a fost că l-am dat gratis Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, continuă să conteste regula U21 impusă de FRF.

TAGS:
Gigi BecaliGica Popescueduard radaslavescuFCSBFarul Constanta
Din articol

În calitate de deputat, Gigi Becali a inițiat în ultimele luni un proiect de lege prin care încearcă să elimine regula U21 impusă de Federația Română de Fotbal pentru cluburi.

Gigi Becali: "Îl contrazic pe Gică Popescu. Dacă jucăm numai cu români, niciodată nu vom mai fi în cupele europene"

Gică Popescu, președintele celor de la Farul Constanța, s-a poziționat împotriva propunerii lui Gigi Becali, spunând că echipele ar trebui să prioritizeze jucătorii tineri și pe cei români.

În replică, Becali a amintit despre Eduard Radaslavescu, jucător pe care l-a avut l-a FCSB, dar care nu s-a impus și a fost cedat gratis înapoi la Farul Constanța.

"Eu cred că va trece legea. Am văzut acum că a vorbit Gică Popescu. Gică Popescu să știe că Farul folosește un jucător U21 pe care l-am dat eu, pe Radaslavescu. Atât de mulți U21 au că îl folosesc pe Radaslavescu pe care l-am dat eu. Nu contează că a fost al lor. A fost al meu și l-am cumpărat. Așa de bun a fost că am plătit 700.000 și l-am dat gratis după aia. Așa de bun este U21!

Și eu îl contrazic pe Gică Popescu. Dacă ar fi să jucăm numai cu jucători români, așa cum spune el, nu mai jucăm în nicio cupă europeană niciodată! Vreau fundaș central. Spune-mi dumneata unul", a spus Gigi Becali, la Digisport.

FCSB l-a cumpărat pe Eduard Radaslavescu de la Farul în vara anului 2022. Mijlocașul ofensiv a reușit doar două goluri în 47 de apariții, iar după două sezoane a fost cedat gratis la formația constănțeană.

În acest sezon, Radaslavescu (21 de ani) a fost titular la Farul în 11 dintre cele 12 etape de până acum. Mijlocașul a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. C&acirc;t ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
ULTIMELE STIRI
Doi fotbaliști din Superligă &icirc;n Cipru - Bosnia. Echipele de start pentru duelurile din grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Doi fotbaliști din Superligă în Cipru - Bosnia. Echipele de start pentru duelurile din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Rom&acirc;nia - Moldova, LIVE TEXT de la 21:00 | Echipele de start
România - Moldova, LIVE TEXT de la 21:00 | Echipele de start
Meci din preliminariile CM 2026, cu doi jucători din Superliga, anulat &icirc;n ultima clipă! Victorie la masa verde?
Meci din preliminariile CM 2026, cu doi jucători din Superliga, anulat în ultima clipă! Victorie la masa verde?
Eric de Oliveira vede un măcel &icirc;n Rom&acirc;nia - Moldova: &bdquo;Nu contează marcatorii&rdquo;
Eric de Oliveira vede un măcel în România - Moldova: „Nu contează marcatorii”
Titularul lui Mircea Lucescu a intrat &icirc;n istorie &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Moldova
Titularul lui Mircea Lucescu a intrat în istorie înainte de România - Moldova
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

Primul 11 al Rom&acirc;niei pentru amicalul cu Moldova: surprize majore &icirc;n echipa lui Lucescu

Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova: surprize majore în echipa lui Lucescu

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”

Rom&acirc;nia - Moldova, LIVE TEXT de la 21:00 | Echipele de start

România - Moldova, LIVE TEXT de la 21:00 | Echipele de start



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia - Moldova, LIVE TEXT de la 21:00 | Echipele de start
România - Moldova, LIVE TEXT de la 21:00 | Echipele de start
Titularul lui Mircea Lucescu a intrat &icirc;n istorie &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Moldova
Titularul lui Mircea Lucescu a intrat în istorie înainte de România - Moldova
Meci din preliminariile CM 2026, cu doi jucători din Superliga, anulat &icirc;n ultima clipă! Victorie la masa verde?
Meci din preliminariile CM 2026, cu doi jucători din Superliga, anulat în ultima clipă! Victorie la masa verde?
Eric de Oliveira vede un măcel &icirc;n Rom&acirc;nia - Moldova: &bdquo;Nu contează marcatorii&rdquo;
Eric de Oliveira vede un măcel în România - Moldova: „Nu contează marcatorii”
&rdquo;Cu ce tricolor ai face o piesă?&rdquo; Guess Who, interviu după concertul de la Arena Națională: &rdquo;Cu el, știu că ascultă rap!&rdquo;
”Cu ce tricolor ai face o piesă?” Guess Who, interviu după concertul de la Arena Națională: ”Cu el, știu că ascultă rap!”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gică Popescu a auzit că Gică Hagi poate deveni selecționer și a reacționat imediat
Gică Popescu a auzit că Gică Hagi poate deveni selecționer și a reacționat imediat
Reacția lui Gică Popescu după ce a fost atacat dur de Ionel Ganea: N-am greșit față de el!
Reacția lui Gică Popescu după ce a fost atacat dur de Ionel Ganea: "N-am greșit față de el!"
Elias Charalambous i-a dat replica lui Gică Hagi! Ce a spus despre Eduard Radaslavescu
Elias Charalambous i-a dat replica lui Gică Hagi! Ce a spus despre Eduard Radaslavescu
Eduard Radaslavescu, OUT de la FCSB. Gigi Becali: L-am dat azi!
Eduard Radaslavescu, OUT de la FCSB. Gigi Becali: "L-am dat azi!"
CITESTE SI
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost c&acirc;știgat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

stirileprotv Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

De ce a fost eliminată goarna &icirc;n noua siglă a Poștei Rom&acirc;ne. &bdquo;Mă str&acirc;ngea, m-am &icirc;ngrășat ca organizație&rdquo;

stirileprotv De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns &icirc;n turul doi

stirileprotv Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!