Gigi Becali, replică pentru Gică Popescu: "El să știe că folosesc jucătorul dat de mine. Așa de bun a fost că l-am dat gratis"

În calitate de deputat, Gigi Becali a inițiat în ultimele luni un proiect de lege prin care încearcă să elimine regula U21 impusă de Federația Română de Fotbal pentru cluburi.

Gigi Becali: "Îl contrazic pe Gică Popescu. Dacă jucăm numai cu români, niciodată nu vom mai fi în cupele europene"



Gică Popescu, președintele celor de la Farul Constanța, s-a poziționat împotriva propunerii lui Gigi Becali, spunând că echipele ar trebui să prioritizeze jucătorii tineri și pe cei români.



În replică, Becali a amintit despre Eduard Radaslavescu, jucător pe care l-a avut l-a FCSB, dar care nu s-a impus și a fost cedat gratis înapoi la Farul Constanța.



"Eu cred că va trece legea. Am văzut acum că a vorbit Gică Popescu. Gică Popescu să știe că Farul folosește un jucător U21 pe care l-am dat eu, pe Radaslavescu. Atât de mulți U21 au că îl folosesc pe Radaslavescu pe care l-am dat eu. Nu contează că a fost al lor. A fost al meu și l-am cumpărat. Așa de bun a fost că am plătit 700.000 și l-am dat gratis după aia. Așa de bun este U21!



Și eu îl contrazic pe Gică Popescu. Dacă ar fi să jucăm numai cu jucători români, așa cum spune el, nu mai jucăm în nicio cupă europeană niciodată! Vreau fundaș central. Spune-mi dumneata unul", a spus Gigi Becali, la Digisport.

