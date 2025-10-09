Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro. Va fi primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Capitală între cele două reprezentative tricolore.



Ce s-a întâmplat la ultimul România - Moldova. A fost măcel la Chișinău!



Ultima întâlnire dintre România și Moldova a avut loc la sfârșitul lui noiembrie 2022. La Chișinău, pe stadionul ”Zimbru”, selecționata condusă atunci de Edward Iordănescu s-a impus cu 5-0!



Olimpiu Moruțan (9'), Denis Drăguș (40'), Alex Cicâldău (61'), Daniel Paraschiv (71', penalty) și Adrian Rus (88') și-au trecut numele pe tabela de marcaj în meciul transmis la Pro Arena și pe VOYO.





Cum au arătat echipele de start în Moldova - România 0-5

România: Târnovanu – Manea, Rus, Burcă (cpt), Opruț – Olaru, Băluță, Cicâldău – Moruțan, Pușcaș, Drăguș; Rezerve: Moldovan, Popa – Vătăjelu, Nedelcearu, Ștefănescu, Petrila, Pantea, M. Marin, Paraschiv, Drăgușin, Cordea, Sefer, Păun, Boloca

Moldova: Celeadnic – Platica,Dumbravanu, Bolohan, Armaş, Reabciuk – Rață, Moțpan, Ioniţă (cpt) – Postolachi, Damașcan; Rezerve: Avram, Railean – Ștefan, Dros, Plătică, Caimacov, Iovu, Jardan, Stînă, Iosipoi, Revenco, Țurcan, Clescenco, Cojocari





Câte grade vor fi la România - Moldova și ce anunță meteorologii



România a fost zguduită de Ciclonul Barbara, cu vânt și o ploaie care a părut nesfârșită. Joi, la ora 18:00, scăpăm de codul galben, iar lucrurile se îndreaptă spre normalitate în Capitală.



La ora disputării partidei dintre România și Moldova, portalul de specialitate AccuWeather anunță 13 grade Celsius, cu rafale de vânt de 15 km/h. Cu o calitate a aerului slabă, vom avea parte de o umiditate de 85% la ora 21:00.



Până la sfârșitul partidei, cerul va fi predominant senin, fără nori prea mulți. Totuși, temperatura va coborî la 11 grade Celsius, iar recomandarea este ca suporterii naționalei care vor fi prezenți pe stadion să se îmbrace gros.



România - Moldova pregătește confruntarea României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 de duminică seară cu Austria. De la 21:45, tricolorii își joacă, dacă nu o carte importantă, poate ultima carte în calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada, prin preliminarii.

