MITRITA SI MANEA, OUT! STANCIU, NISTOR si GROZAV in lotul pentru Norvegia si Malta! Contra a anuntat lotul FINAL al Romaniei!

Surprize din partea lui Cosmin Contra pentru meciurile cu Norvegia si Malta din preliminariile Euro!

Lipsesc Alex Mitrita, Cosmin Moti, Florin Nita si Cristi Manea! Inclusi pe lista convocarilor preliminare, cu totii au fost omisi de Contra in selectia finala pentru jocurile nationalei mari din iunie.

Chiar daca a avut probleme. medicale, golgeterul din Liga 1, George Tucudean, face parte din planurile lui Contra. In cazul in care va fi apt, fotbalistul CFR-ului are cele mai mari sanse de a prinde echipa de start contra Norvegiei. Daca va fi indisponibil, Tucudean va fi inlocuit in primul 11, cel mai probabilm, de George Puscas de la Palermo.

Lotul complet al Romaniei pentru meciurile cu Norvegia si Malta

Portari: Ciprian Tătărușanu (Nantes, 59/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Ionuț Radu (Genoa, 0/0)

Fundași: Romario Benzar (FCSB, 15/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 34/0), Dragoș Grigore (Ludogorets, 35/0), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa, 3/0), Iulian Cristea (FCSB, 0/0), Alin Toșca (PAOK, 15/0), Nicușor Bancu (U Craiova 1948 CS, 9/0)

Mijlocași: Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 42/5), Dorin Rotariu (Astana, 9/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 19/4), Dennis Man (FCSB, 3/0), Tudor Băluță (FC Viitorul, 4/0), Răzvan Marin (Standard Liege, 16/1), Paul Anton (Krylia Sovetov, 8/0), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS, 4/0), Dan Nistor (Dinamo, 1/0), Alexandru Maxim (Mainz, 34/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda FC, 27/5), Nicolae Stanciu (Al-Ahli, 30/10), Ianis Hagi (FC Viitorul, 3/0)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 31/10), George Țucudean (CFR Cluj, 9/3), George Pușcaș (Palermo, 6/2)