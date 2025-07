Narcis Răducan nu crede că există prea multe șanse ca Ianis Hagi să ajungă la Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu. Însă acesta crede că fiul lui Gică Hagi va ajunge la un club bun din primele cinci campionate europene.

"Ianis Hagi are opțiuni, pentru că a jucat la nivel foarte bun"

"Ianis Hagi are opțiuni, pentru că a jucat la nivel foarte bun. Nu mi-a zis Edi Iordănescu că îl așteaptă în Polonia, despre asta, să fiu sincer, nu am vorbit. Dar, din ce am simțit eu așa, nu cred că e posibil. Cred că poate juca fără probleme în top 5 campionate. Ținând cont de faptul că nu este în cea mai bună marketare a lui, în momentul acesta să zicem că nu poate intra neapărat la primele 3-4 echipe din top 5 campionate.



Dar nu cred că există echipă de la locul 6-7 în jos din top 5 campionate la care să nu poată juca Ianis. Depinde de el, depinde de agentul lui, depinde de condițiile financiare, dar cred că este timp să-l vedem la o echipă mare din Europa. Nu am dus lipsă niciodată de jucători talentați, dar prioritatea lor și a noastră, a celor care îi modelăm, ar trebui să fie să ajungă în cele mai importante campionate din Europa.



"Pentru echipa națională e important să joace, indiferent unde o fac"

Fotbaliștii români liberi ar trebui să-și găsească rapid echipe și să înceapă să joace, cam acum sunt mișcările în mercato. Într-adevăr, nu e o situație plăcută, sunt mai mulți care vor schimba cluburile. Sunt criticați că nu rămân să tragă cu dinții la actualele cluburi, dar nu e de ajuns să zici din gură 'hai să am curaj mai mult de mâine!'. Răutatea aceasta, mentalitatea aceasta dură se construiește în timp.



Pentru echipa națională e important să joace, indiferent unde o fac, pentru că nu o să vedem un jucător care a jucat nu știu câți ani în zona arabă și o să ajungă direct la Borussia Dortmund. Dar măcar cei care sunt în străinătate să joace meci de meci. Dacă nu joacă, atunci avem opțiunea să selectăm din țară. Oricând un jucător cu calități mai limitate, dar care are meciuri în picioare, este mai util față de unul care este mai bun și stă pe bară", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.