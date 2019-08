Tatarusanu, TEPUIT de Lyon! Vrea sa PLECE desi abia a semnat! Anunt de ultima ora

Lui Tatarusanu i s-a promis ca va fi titular dupa plecarea lui Lopes. Francezul n-a mai plecat insa de la Lyon, iar Tatarusanu a pierdut orice sansa la primul 11.

Titularul din poarta Romaniei cauta acum o solutie. Isi doreste ca Lyon sa-l imprumute pentru un sezon, dezvaluie selectionerul Contra.

"El avea un acord verbal cu Lyon din perioada in care ei voiau sa-l vanda pe Lopes. I-au promis ca el va pleca si ca Ciprian va ramane numarul 1. Numai ca Lopes n-a mai plecat, oferta a picat, si atunci Tatarusanu a ajuns rezerva. Antrenorul i-a spus in fata ca nu va apara decat in Cupa Ligii si Cupa Frantei, iar cand antrenorul iti taie macaroana, atunci ce poti sa mai zici? Cauta solutii. Acum incearca sa vorbeasca sa-l lase sa plece sub forma de imprumut un sezon. Nu cred ca la Nantes, la o echipa de un nivel bun", a spus Contra la Digisport.

Chiar daca nu a jucat in meciurile oficiale ale echipei sale, Tatarusanu e in continuare o piesa importanta la nationala. Ar putea fi titular contra Spaniei, peste doua saptamani.

"Trebuie sa vad daca va fi titular sau nu. De multe ori decid in functie de ceea ce vad la antrenament. Tatarusanu a jucat in meciurile de pregatire, nu e o problema. Daca mental va fi bine, atunci nu vor fi probleme. Asa a fost si la dubla cu Norvegia si Malta, pentru ca nu mai juca de o luna la Nantes, era pe picior de plecare si nu mai era inclus in lot. Daca va veni bine mental, atunci va fi OK", a anuntat Contra.