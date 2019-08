SCANDAL la Lyon dupa transferul lui Tatarusanu! Portarul roman acuza ca a fost MINTIT! Ce s-a intamplat la antrenamente

Transferul lui Tatarusanu la Lyon este motiv de scandal la clubul francez.

Ciprian Tatarusanu a ales in aceasta vara sa plece de la Nantes, acolo unde era titular cert, la Olympique Lyon. Portarul nationalei sustine ca i-a fost transmis cand a ales-o pe Lyon ca va fi titular!

"Cand am vorbit prima data cu Florian Maurice, l-am intrebat de ce are nevoie OL de un alt numar 1. Mi-a spus ca un club mare are nevoie de un lot numeros. Mi-a spus ca antrenorul va decide cine va juca, am incredere in mine insumi, toata viata mea am fost numarul 1 si am venit sa joc. Nimeni nu mi-a spus ca am venit sa fiu numarul 2" a spus Ciprian Tatarusanu in timpul prezentarii oficiale.

Declaratia lui Tatarusanu l-a nemultumit pe Anthony Lopes, cel care refuza sa-si prelungeasca intelegerea cu Lyon ce urmeaza sa expire vara viitoare. Conform L'Equipe, venirea lui Tatarusanu a provocat tensiuni la echipa iar nemultumirile lui Lopes au fost exprimate inclusiv la antrenament.

In ciuda situatiei, noul antrenor al echipei, Sylvinho, il prefera pe Lopes! "Vorbind de prioritati, prioritatea este Lopes, este in aceasta pozitie de 6 ani, a avut rezultate bune, este un punct de referinta pentru club si este un fiu al lui Lyon. El e prioritatea" a declarat Sylvinho.

Conform jurnalistilor francezi, Gregory Coupet, fostul mare jucator al lui Lyon si antrenorul cu portari de la echipa, nu a fost consultat in momentul in care a fost adus Tatarusanu. Coupet isi dorea sa-l pregateasca pentru viitor pe tanarul Anthony Racioppi, 20 de ani.