"Uneori lumea incearca sa te distruga" Gabi Tamas, prima reactie dupa ultimul scandal din Israel! Anuntul jurnalistilor: "Aceasta ar putea fi ultima sansa!"

Tamas este din nou in centrul unui scandal in Israel.

Gabi Tamas a facut scandal la petrecerea de final de sezon, iar patronul echipei se gandeste sa il interneze pentru tratament.

Conform jurnalistilor israelieni, Tamas s-a imbatat si a avut un comportament nepotrivit pana in punctul in care Oren Sterling, directorul general al celor de la Hapoel, a mers sa-l ia pe Tamas si sa-l duca acasa cu masina!

Fotbalistul nu a oferit vreo declaratie despre ce s-a intamplat, insa a tinut sa transmita un mesaj prin intermediul paginii de Instagram: "Uneori lumea incearca sa te distruga, pentru ca isi dau seama ca esti puternic. Nu pentru ca nu vad asta, ci pentru ca o vad si nu vor ca ea sa existe", a scris Tamas.

"Aceasta ar putea fi ultima sansa"

Jurnalistul Beno David a vorbit astazi in direct la Ora Exacta in Sport si a dezvaluit ca patronul celor de la Hapoel Haifa ar putea sa isi piarda rabdarea cu Gabi Tamas.

"A iesit destul de ieftin. Cu doua luni de munca in folosul comunitati, pe care le-a inceput chiar astazi la cel mai mare spital din nordul Israelului. A scapat ieftin si pentru ca aplatit numai 3000 de shekel amenda (n.r. 700 de euro). Cand parea ca totul era bine, pentru ca a iesit zambind din sala de judecata, s-a imbratisat cu avocatii, numai ca ieri s-a aflat de acest incident.

Miercuri seara a baut foarte mult, apoi a vorbit cu un ton nepotrivit pentru patronul echipei. Si-a cerut scuze, dar ramane o pata. Gabi Tamas era vazut ca fiind singurul jucator strain care va ramane la echipe, dar acum patronul se poate gandi ca s-au intamplat prea multe lucruri. Acelasi patron a spus aseara ca ar vrea sa il trimita la tratament din cauza patimii bauturii, pentru ca are o problema. Aceasta ar putea fi ultima sansa.

Patronul i-a promis ca va primi cetatenie israeliana si ca va primi un post in cadrul clubului. Acum nu stiu daca se va mai intampla acest lucru", a spus jurnalistul Beno David.

"Nu a fost nimeni acolo. El a cerut sa fie liniste. Nu o sa lucreze in constructii. Cu siguranta va fi langa copii, sa ii incurajeze pe cei bolnavi de cancer. El mereu a fost apropiat de fanii lui Hapoel Haifa si de copii. A stiut sa isi castige simpatia fata de acest public. Cu siguranta va fi aproape de copii si va fi acolo sa le ridice moralul. Cat va face munca in folosul comunitatii, Tamas nu va putea parasi Israelul", a adaugat Beno David.

Tamas acuza ca a fost otravit!

Patronul celor de la Hapoel, Yoav Katz, a povestit ce s-a intamplat: "In seara in care avea loc petrecerea am primit un mesaj de la Tamas prin care imi spunea ca vrea sa-i fie reziliat contractul. L-am intrebat de ce si mi-a spus ca nu considera ca mai poate progresa clubul.

Mi-am dat seama ca s-a intamplat ceva pentru ca el nu vorbeste asa si m-am intors la birou in jurul orei 1.30. Am reusit sa vorbesc la telefon cu Tamas. Era foarte diferit, de obicei imi vorbeste respectuos, imi spune 'domnul presedinte', acum tipa si injura.

A doua zi am mers la antrenament si am vorbit cu colegii lui care au fost la petrecere deoarece el nu are voie sa mearga neinsotit. Mi-au spus ca atunci cand au ajuns la 10 seara el avea deja un comportament ciudat. Tamas si-a cerut apoi scuze si a acuzat ca i-a fost pus ceva in bautura si ca a fost fortat sa spuna acele lucruri.

Tamas este un tip bun si o persoana buna insa nu poate rezista tentatiei. Are o probleme si ma gandesc sa-l duc la un centru pentru lupta impotriva depedentei de alcool", a spus Katz.