Tamas a facut din nou SCANDAL in Israel: "Spunea ca a fost OTRAVIT!" Clubul se gandeste sa-l INTERNEZE

Tamas a scapat de inchisoare, insa are in continuare mari probleme.

"Ne gandim sa il ducem pe Tamas la un centru de reabilitate" este mesajul celor de la Hapoel Haifa dupa ultimul incident in care a fost implicat fundasul roman, scriu cei de la Sport1. Fundasul roman a fost arestat in urma cu 2 luni dupa ce a fost prins baut la volan.

Tamas a scapat cu o sentinta usoara, munca in folosul comunitatii, insa fundasul a recidivat! La petrecerea de Ziua Independentei de pe 8 mai, Tamas a fost din nou implicat intr-un incident! Petrecerea a fost organizata de un adversar al patronului celor de la Hapoel din cadrul clubului, dupa negocieri legate de partea financiara ce s-au incheiat rau.

Tamas a facut scandal la petrecerea de final de sezon

Cei de la Hapoel au pierdut cu 1-0 in fata celor de la Ashdod, insa nu infrangerea din ultima etapa a fost cea care a agitat spiritele la echipa, ci Gabi Tamas. Fundasul de 35 de ani a fost prezent la petrecerea de saptamana trecuta si a "sarit calul".

Conform jurnalistilor israelieni, Tamas s-a imbatat si a avut un comportament nepotrivit pana in punctul in care Oren Sterling, directorul general al celor de la Hapoel, a mers sa-l ia pe Tamas si sa-l duca acasa cu masina!

Tamas acuza ca a fost otravit!

Patronul celor de la Hapoel, Yoav Katz, a povestit ce s-a intamplat: "In seara in care avea loc petrecerea am primit un mesaj de la Tamas prin care imi spunea ca vrea sa-i fie reziliat contractul. L-am intrebat de ce si mi-a spus ca nu considera ca mai poate progresa clubul.



Mi-am dat seama ca s-a intamplat ceva pentru ca el nu vorbeste asa si m-am intors la birou in jurul orei 1.30. Am reusit sa vorbesc la telefon cu Tamas. Era foarte diferit, de obicei imi vorbeste respectuos, imi spune 'domnul presedinte', acum tipa si injura.



A doua zi am mers la antrenament si am vorbit cu colegii lui care au fost la petrecere deoarece el nu are voie sa mearga neinsotit. Mi-au spus ca atunci cand au ajuns la 10 seara el avea deja un comportament ciudat. Tamas si-a cerut apoi scuze si a acuzat ca i-a fost pus ceva in bautura si ca a fost fortat sa spuna acele lucruri.



Tamas este un tip bun si o persoana buna insa nu poate rezista tentatiei. Are o probleme si ma gandesc sa-l duc la un centru pentru lupta impotriva depedentei de alcool" a spus Katz.