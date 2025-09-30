Parma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Torino, în etapa a cincea din Serie A.
Verificarea VAR a adus un penalty pentru Parma, transformat de Mateo Pellegrino în minutul 36, şi „cruciaţii” au intrat cu avantaj minim la pauză.
Torinezii au egalat în minutul 50, prin Cyril Ngonge, dar același Mateo Pellegrino a reuşit dubla, marcând în minutul 72 şi Parma – Torino s-a terminat 2-1.
Mihai Popa, rezervă eternă la Torino, unde acum titular în poartă este Franco Israel
La oaspeți, pe banca de rezerve s-a aflat și portarul român Mihai Popa, fără vreo șansă în fața titularului de drept Franco Israel, uruguayanul transferat în vară de Torino de la Sporting Lisabona.
Ambii goalkeeperi sunt născuți în același an, 2000.
Popa a ajuns la torinezi în vara lui 2023, dar nu are niciun meci oficial jucat la echipă!
În clasamentul din Serie A, cele două echipe sunt vecine: Parma este pe locul 13, cu 5 puncte, iar Torino e pe 14, cu 4 puncte.