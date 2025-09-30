VIDEO Surpriză! Fotbalistul român care a apărut pe banca de rezerve în Parma - Torino 2-1 din Serie A

Surpriză! Fotbalistul român care a apărut pe banca de rezerve în Parma - Torino 2-1 din Serie A
Alexandru Hațieganu
Dubla lui Mateo Pellegrino a asigurat victoria ”cruciaților”.

Torino Parma Franco Israel mihai popa Mateo Pellegrino
Parma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Torino, în etapa a cincea din Serie A.

Verificarea VAR a adus un penalty pentru Parma, transformat de Mateo Pellegrino în minutul 36, şi „cruciaţii” au intrat cu avantaj minim la pauză. 

Torinezii au egalat în minutul 50, prin Cyril Ngonge, dar același Mateo Pellegrino a reuşit dubla, marcând în minutul 72 şi Parma – Torino s-a terminat 2-1.

Mihai Popa, rezervă eternă la Torino, unde acum titular în poartă este Franco Israel

La oaspeți, pe banca de rezerve s-a aflat și portarul român Mihai Popa, fără vreo șansă în fața titularului de drept Franco Israel, uruguayanul transferat în vară de Torino de la Sporting Lisabona.

Ambii goalkeeperi sunt născuți în același an, 2000.

Popa a ajuns la torinezi în vara lui 2023, dar nu are niciun meci oficial jucat la echipă!

În clasamentul din Serie A, cele două echipe sunt vecine: Parma este pe locul 13, cu 5 puncte, iar Torino e pe 14, cu 4 puncte.

Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Decarul rom&acirc;n din naționala Austriei a ajuns &icirc;n Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: &rdquo;C&acirc;nd va veni momentul, alegerea mea va fi Rom&acirc;nia&rdquo;
&bdquo;Ce națională o să alegi?&rdquo; A marcat la 18 ani &icirc;n derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
Cum să distrugi cel mai bun jucător din campionat. Caramavrov analizează declinul lui Louis Munteanu, golgheterul Ligii 1 &icirc;n sezonul trecut
Genoa - Lazio 0-3! Echipa lui Șucu și Stanciu, călcată &icirc;n picioare! Rom&acirc;nul a intrat pe final
&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;

Premieră &icirc;n fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Cum să distrugi cel mai bun jucător din campionat. Caramavrov analizează declinul lui Louis Munteanu, golgheterul Ligii 1 &icirc;n sezonul trecut
&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
&bdquo;Ce națională o să alegi?&rdquo; A marcat la 18 ani &icirc;n derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa &icirc;n Superligă
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei &icirc;n meciul cu Fiorentina: &rdquo;Putem avea un cuv&acirc;nt de spus!&rdquo;
Un jucător lansat de Chivu face furori &icirc;n Serie A! Argentinienii &icirc;l compară cu legendarul Palermo
Cristi Chivu, conflict cu fotbalistul Parmei la antrenamente: &rdquo;I-am spus că nu &icirc;mi e frică de el!&rdquo;
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare &icirc;n Ucraina: &bdquo;Și ce dacă? Nu este o țară suverană&rdquo;

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI &icirc;n rectificarea bugetară. C&acirc;t se dă &icirc;n plus la salarii

