Parma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Torino, în etapa a cincea din Serie A.

Verificarea VAR a adus un penalty pentru Parma, transformat de Mateo Pellegrino în minutul 36, şi „cruciaţii” au intrat cu avantaj minim la pauză.

Torinezii au egalat în minutul 50, prin Cyril Ngonge, dar același Mateo Pellegrino a reuşit dubla, marcând în minutul 72 şi Parma – Torino s-a terminat 2-1.

