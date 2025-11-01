Argentinianul i-a mulțumit public tehnicianului român pentru rolul decisiv pe care acesta l-a jucat în lansarea sa în fotbalul italian de elită.



Într-o intervenție pentru Chiamarsi Bomber, preluată de Tutto Mercato Web, Pellegrino a subliniat cât de mult a contat sprijinul primit din partea fostului internațional român.



"Să am încrederea lui mister în acel moment a fost foarte important. Am început să joc titular cu el, debutul meu l-am făcut cu el. A fost prima mea experiență în Serie A, a fost superb și îi mulțumesc foarte mult pentru asta", a punctat atacantul.

"Ne lipsește puțină experiență"



În altă ordine de idei, vârful Parmei a analizat și situația echipei, una dintre cele mai tinere din campionat: "Avantajul este cu siguranță că avem o dorință uriașă de a învăța și vrem să ne îmbunătățim zilnic. Dezavantajul e că poate uneori ne lipsește puțină experiență și ar trebui să înțelegem mai bine momentele partidei".

Parma ocupă locul 15 în Serie A, cu șapte puncte, după nouă etape, cu o victorie, patru egaluri și patru înfrângeri.

