Șumuligă! Echipa lui Marius Șumudică este lider neînvins în Liga Campionilor Asiei, cu un golaveraj de 10-1

Antrenorul român Marius Şumudică este foarte aproape de calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei la fotbal cu echipa saudită Al Shabab, după victoria de luni, 3-0 cu formaţia irakiană Air Force Club.

Nawaf Al Abid (30) şi brazilianul Carlos Carvalho (39, 73) au marcat golurile în meciul desfăşurat la Riad, iar Al Shabab are un avans de şase puncte faţă de Mumbai City (India) şi Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), când au mai rămas de jucat două etape din Grupa B.

Al Shabab (10 puncte, golaveraj 10-1) va juca pe 22 aprilie cu Mumbai City, iar pe 26 aprilie cu Al Jazira.

Meciurile din grupele de vest ale competiţiei (A-E) au loc în Arabia Saudită, în perioada 7-27 aprilie. Câştigătoarele celor 10 grupe şi cele mai bune șase echipe de pe locul al doilea se califică în optimile de finală.

