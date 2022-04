Șumudică este pe primul loc în Liga Campionilor!

Formaţia saudită Al Shabab, antrenată de Marius Şumudică, a remizat joi seară, în deplasare, 1-1 cu echipa Al Quwa (Irak), în etapa a treia a grupei B preliminare a Ligii Campionilor Asiei.

Pentru Al Shabab a marcat Hussain Al-Qahtani, în minutul 90+6, iar pentru Al Quwa a înscris Miller, în minutul 68.

În clasament, Al Shabab are 7 puncte şi este pe primul loc, iar Al Quwa este pe locul 2, cu 4 puncte. În etapa următoare, Al Shabab va juca tot cu Al Quwa, la 18 aprilie, dar pe teren propriu.

Din grupă mai fac parte echipele Mumbai City FC şi Al-Jazira.

