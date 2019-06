Sumudica va fi sustinut la Gaziantep de cea mai fanatica "brigada" de femei: "Am ales Turcia pentru ca aici sunt stadioane pline"

Sumudica are galerie de femei in Turcia! Ele si-au vopsit unghiile pe teren!

"Fotbalul este si al nostru", este deviza celor 200 de membre din fan-clubul lui Gaziantep. Fetele au jucat fotbal, iar cand au luat o pauza si-au vopsit unghiile, pe teren, in culorile echipei!

Marius Sumudica va castiga 1 milion de euro pe an la Gaziantep si le-a promis turcilor ca termina in primele 10 formatii ale campionatului.

"Aveam nevoie de provocari, mie imi place sa antrenez, sa am suporteri in spate, sa am stadioane pline! Tocmai de-aia am ales Turcia", spune Sumudica.

Sumudica e obligat sa renunte si la Alibec. Astra a cerut 2 milioane de euro. Turcii nu vor sa plateasca nici 700 de mii de euro pe Junior Morais.