Sumudica l-a dat la MAXIM! Sezon de vis pentru golgeterul lui Gaziantep! Cifrele impresionante ale mijlocasului de nationala

Alex Maxim a explodat in acest sezon la Gaziantep.

Mijlocasul in varsta de 30 de ani a inscris pana acum 10 goluri in campionat, fiind pe locul 3 in clasamentul golgeterilor din Turcia, cu doar doua goluri in spatele liderului.

Maxim se afla in cel mai bun moment al carierei sale, reusind sa inscrie in fiecare dintre ultimele 7 meciuri disputate, sase in campionat si unul din Cupa Turciei. In plus, mijlocasul este lider in Turcia in topul marcatorilor de penalty-uri, reusind sa transforme 6 lovituri de la 11 metri.

18 puncte din cele 34 castigate de Gaziantep pana in acest moment au fost asigurate gratie evolutiilor bune reusite de roman, care a ajutat la obtinerea a 5 victorii si trei rezultate de egalitate.

Se pare ca Gaziantep este clubul la care Maxim se simte cel mai bine, lucru intarit si de faptul ca in Turcia el a inscris cele mai multe goluri la un singur club. In tricoul lui Gaziantep, Alex Maxim a ajuns la 18 reusite, cu unul mai mult decat inscrisese pentru Stuttgart (17).