Maxim, COSMARUL lui Petrescu la debutul pe banca lui Kayserispor! Infrangere pentru 'Super Dan' in deplasarea cu Gaziantep

Dan Petrescu a debutat pe banca tehnica a celor de la Kayserispor.

UPDATE 16:55: Dan Petrescu a fost invins in primul sau meci pe banca tehnica a celor de la Kayserispor. Gaziantep s-a impus cu 2-1 pe teren propriu, golul victoriei fiind inscris dintr-o lovitura de la 11 metri de Alex Maxim.

Fosta echipa a lui Marius Sumudica a condus inca de la pauza, dupa un autogol inscris de Kvrzic in minutul 31.

La 15 minute dupa pauza, Kolovetsios a restabilit egalitatea, insa Maxim a transformat un penalty in minutul 77 si a adus victoria echipei sale.

Dupa aceasta partida, Kayserispor ramane pe locul 18 in clasamentul din Super Lig, cu 16 puncte. De cealalta parte, Gaziantep a urcat pe locul 3, avand 34 de puncte.

Fostul antrenor de la CFR Cluj infrunta astazi Gaziantep, fosta echipa a lui Marius Sumudica.

La capatul primelor 45 de minute, Gaziantep conduce cu 1-0 dupa un autogol inscris de Kvrzic in minutul 31. Dupa o centrare a lui Ceylan, care i-a depasit pe Demir si pe Mirallas, balonul a fost impins in poarta de bosniacul in varsta de 32 de ani.

Dan Petrescu nu s-a putut baza la debutul sau la Kayserispor pe Silviu Lung, accidentat inca din noiembrie, si pe Denis Alibec, care a acuzat probleme la un picior in urma ultimului antrenament.

"In cursul saptamanii, Alibec s-a accidentat. Campanharo, Ackah si Kanga nu s-au antrenat nici ei suficient. Nu cunosc bine lotul inca, am incercat sa formez cel mai buna echipa pe care o avem", a declarat antrenorul roman, potrivit Kayserispor TV.

Inaintea partidei cu Gaziantep, Kayserispor se afla pe locul 18 in clasamentul din Super Lig, avand doar 16 puncte.

Echipa de start aliniata de Dan Petrescu: Kayserispor: Alemdar - Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich - Attamah, Fernandes - Lennon, Avramovski, Pedro Henrique - Kanga Aka