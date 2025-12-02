Marius Șumudică a intervenit la postul de radio turcesc Radyospor, unde a disecat cele mai fierbinți subiecte ale momentului din fotbalul turc și românesc. Liber de contract în acest moment, dar cu o cotă de popularitate uriașă pe Turcia, Șumi a vorbit la superlativ despre Ianis Hagi, care evoluează în prezent la Alanyaspor.



Antrenorul român, care cunoaște campionatul Turciei ca pe propriul buzunar după mandatele de la Gaziantep, Rizespor, Malatyaspor sau Kayserispor, garantează pentru fiul "Regelui". Șumudică susține că revenirea lui Ianis după accidentare arată un jucător capabil să facă pasul către marile forțe ale campionatului.



"Ianis Hagi a trecut peste accidentarea suferită la fosta echipă. Este un fotbalist de o calitate incontestabilă, lovește mingea excelent cu ambele picioare. Sunt convins că Ianis va aduce un plus uriaș pentru Alanyaspor și că va trece rapid la nivelul următor", a spus Șumudică pentru sursa citată.



Mai mult, tehnicianul a indicat și posibilele destinații, punând presiune pe granzii din Istanbul: "Nu spun asta doar pentru că este fiul lui Gheorghe Hagi. Ianis e extrem de talentat și are un potențial fantastic, ne demonstrează deja lucruri importante pe teren. Căpitanul naționalei noastre poate să se transfere oricând la echipele uriașe din Istanbul, precum Galatasaray, Fenerbahce sau Beșiktaș", a punctat antrenorul în vârstă de 54 de ani.



Avertisment dur înainte de barajul pentru Mondiale



Discuția a alunecat inevitabil către duelul de foc dintre Turcia și România din play-off-ul pentru Cupa Mondială. Șumudică nu i-a menajat pe "tricolori", punctând că naționala lui Vincenzo Montella pleacă cu prima șansă, mai ales că partida decisivă se joacă într-o singură manșă, în deplasare pentru români.



"Turcia este un adversar extrem de dificil pentru țara noastră. Faptul că se joacă un singur meci, și acela în deplasare, e un dezavantaj major pentru noi. Suporterii turci își vor împinge echipa de la spate. Naționala Turciei îl are pe Montella pe bancă și staruri precum Arda Guler, Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu în teren. Turcia e favorită, au un lot mai valoros decât al nostru", a conchis Șumudică.

