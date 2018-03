Moment socant! Stefan Radu, facut KO in Dinamo Kiev - Lazio! Romanul si-a pierdut cunostinta pe teren: FOTO

Stefan Radu a fost lovit puternic de portarul Denys Boyko, in meciul Dinamo Kiev - Lazio.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Stefan Radu a fost titular in victoria lui Lazio de la Kiev, scor 2-0, in urma careia italienii s-au calificat in sferturile UEFA Europa League.

Fundasul a avut, insa, probleme dupa o ciocnire cu portarul advers, Boyko, in urma careia si-a pierdut cunostinta.

Stefan Radu a primit ingrijiri pe gazon si a putut continua jocul, primind acceptul medicilor de a ramane pe teren.

Lazio s-a calificat cu 4-2 la general.

Pentru Lazio, la retur au marcat Lucas Leiva (23) si De Vrij (83).