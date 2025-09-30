Stanciu, sub nivelul obișnuit! Ce nota a primit românul după Genoa - Lazio 0-3

Genoa a pierdut partida din etapa a cincea din Serie A și încă nu a obținut prima victorie din campionat în acest sezon.

„Grifonii” se află pe locul 19 în clasament și au doar două puncte după primele cinci etape.



Nicolae Stanciu nu a putut schimba nimic și a fost nivelul așteptărilor



Intrat în minutul 68, Nicole Stanciu nu a reușit să se remarce în vreun fel și a fost notat cu 5,5 de către site-ul Tuttomercatoweb, calificativ în media echipei patronate de Dan Șucu.

„Stanciu 5.5 - Este trimis pe aceeaşi poziţie în care a excelat împotriva lui Empoli. De data aceasta, însă, nu poate face prea multe cu scorul în favoarea celor de la Lazio”, au scris italienii.

Mijlocașul român a ajuns liber de contract la Genoa în aceasta vară, după ce s-a despărțit de Damac FC, din Arabia Saudită.

3,5 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.