Stanciu, sub nivelul obișnuit! Ce nota a primit românul după Genoa - Lazio 0-3

Alexandru Hațieganu
Nicolae Stanciu a intrat de pe banca de rezerve în partida pierdută de Genoa cu Lazio, scor 0-3.

Nicolae StanciuGenoaSerie ALazio
Genoa a pierdut partida din etapa a cincea din Serie A și încă nu a obținut prima victorie din campionat în acest sezon.

„Grifonii” se află pe locul 19 în clasament și au doar două puncte după primele cinci etape.

Nicolae Stanciu nu a putut schimba nimic și a fost nivelul așteptărilor

Intrat în minutul 68, Nicole Stanciu nu a reușit să se remarce în vreun fel și a fost notat cu 5,5 de către site-ul Tuttomercatoweb, calificativ în media echipei patronate de Dan Șucu.

„Stanciu 5.5 - Este trimis pe aceeaşi poziţie în care a excelat împotriva lui Empoli. De data aceasta, însă, nu poate face prea multe cu scorul în favoarea celor de la Lazio”, au scris italienii.

Mijlocașul român a ajuns liber de contract la Genoa în aceasta vară, după ce s-a despărțit de Damac FC, din Arabia Saudită.

3,5 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Genoa a pierdut fără drept de apel! Stanciu a intrat în a doua repriză

Fără Nicolae Stanciu în teren din primul minut, Genoa a încasat gol încă din minutul 4 al partidei, după ce Cancellieri a trimis imparabil din interiorul careului și a deschis scorul.

Lazio nu a oprit asalturile la poarta „grifonilor” și a urmat golul din minutul 30 al lui Castellanos, care a fost servit perfect de Marusic și a făcut 2-0 pentru Lazio, care a fost și scorul pauzei.

În a doua repriză, echipa din Roma nu a mai fost la fel de hotărâtă, dar tot a punctat în minutul 63 prin Zaccagni, care a profitat de o respingere. La scorul de 0-3 a intrat și Nicolae Stanciu, care nu avut ce să mai facă în cele 22 de minute pe care le-a avut la dispoziție.

Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Genoa - Lazio 0-3! Echipa lui Șucu și Stanciu, călcată în picioare! Românul a intrat pe final
Surpriză! Decizia luată în cazul lui Stanciu
”A pierdut Stanciu echipa la Genoa?”. Răspunsul lui Răzvan Raț
Pierderi grele pentru Leverkusen. Echipa din Bundesliga a pierdut și "Generația Wirtz", după ce îi fusese luată "Generația Ballack"
Nu se mai oprește. Record de carieră pentru Carlos Alcaraz: câte victorii a reușit în 2025 numărul unu ATP
Măcel la Mondialul Under 20 după fix 666 de pase! În minutul 7 era deja 3-0, iar la pauză tabela arăta 7-0
Inter, premieră profitabilă după venirea lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 15 ani!
„Perlele” lui Ogăraru: doi portari și un „stângaci de perspectivă”!
Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”

Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!



Măcel la Mondialul Under 20 după fix 666 de pase! În minutul 7 era deja 3-0, iar la pauză tabela arăta 7-0
Nu se mai oprește. Record de carieră pentru Carlos Alcaraz: câte victorii a reușit în 2025 numărul unu ATP
„Perlele” lui Ogăraru: doi portari și un „stângaci de perspectivă”!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Pierderi grele pentru Leverkusen. Echipa din Bundesliga a pierdut și "Generația Wirtz", după ce îi fusese luată "Generația Ballack"
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

