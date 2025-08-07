Campioana României a picat din Champions League în Europa League, după 3-1 și 1-2 cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și 0-1 și 1-2 cu KF Shkendija din Macedonia de Nord în preliminariile continentale.



Acum, FCSB se va duela cu Drita. Cele două formații își dau întâlnire pe stadionul "Arena Națională", astăzi, nu mai devreme de ora 21:30.



Verdictul lui Bănel Nicoliță înainte de FCSB - Drita: "Mi-e frică!"



Înainte de înfruntarea de foc din Europa League, fostul internațional Bănel Nicoliță a făcut o analiză a meciului. Ex-FCSB, Nicoliță a recunoscut că îi este teamă de Drita, campioana din Kosovo.



„(n.r. – Ți-e frică de meciul cu Drita?) Da! Serios… Eu nu sunt dezamăgit că am pierdut derby-ul cu Dinamo, eu sunt dezamăgit că am pierdut în turul al doilea din Champions League. Traseul ăsta era cel mai bun. Nici măcar nu se gândeau la asemenea traseu. Au ratat o mare șansă”, a spus Bănel Nicoliță la Fanatik.

Ce o așteaptă în cupele europene pe FCSB după dubla cu Drita, indiferent de deznodământ



FC Drita a trecut în primul tur preliminar din Champions League de Differdange (Luxemburg) cu 4-2 la general, iar în al doilea tur a pierdut cu FC Copenhaga, 0-3 la general, picând astfel în turul 3 preliminar din Europa League.

În cazul în care o elimină pe Drita, FCSB se califică în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen.

Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

