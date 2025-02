Mihai Stoica: ”Lumea zice de ce nu l-am luat pe Florucz!”

Oficialul campioanei României spune însă că finanțatorul de la FCSB nu mai are răbdare în procesul de scouting și și-a dorit cât mai rapid un atacant, motiv pentru care a fost aproape imposibil ca FCSB să aducă un fotbalist din străinătate.

De altfel, Mihai Stoica a explicat de ce nu a luat în considerare transferul atacantului austriac de origine română Raul Florucz, jucătorul celor de la Olimpija Ljubljana.

”Pe Gele l-am văzut doar la Unirea Slobozia. Am văzut că mulți îmi reproșau faptul că nu am adus, că nu m-am implicat, chiar dacă Gigi a zis că ne-a spus să căutăm jucători. Gigi vrea să îl vadă ieri, nu are răbdare așa cum a avut cu Ngezana, când i-am zis: ’Te rog din suflet, hai să așteptăm o perioadă’ și a durat o lună până când a jucat.

La momentul ăsta, să aducem un jucător din străinătate... Am vrut să aducem un jucător din Cipru, are 700.000 de euro salariu acolo. Cât să îi dăm? Un milion net? Un jucător din Letonia nu îl poți evalua foarte bine, pentru că nivelul de acolo e sub al nostru. Lumea zice de ce nu l-am luat pe Florucz. L-am urmărit, e un jucător care poate juca undeva în dreapta, unde noi avem deja jucător.

Nu poți să dai două milioane pe un jucător ca să fie rezerva lui Bîrligea. Am zis că avem nevoie de un jucător puternic, pe care să arunci mingile, Gele era singurul. Putem să studiem un jucător să îl avem pregătit pentru la vară, dar nu așa, să dăm foc la bani, să părem că muncim, că avem scouting, avem și noi scouting”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.