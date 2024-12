Raul Florucz, invitat la ambele naționale înainte de România - Austria: "M-au informat că sunt pe listă"

Florucz, născut în Vöcklabruck din părinți români, este așteptat în această perioadă să obțină cetățenia română pentru a putea fi convocat de Mircea Lucescu la echipa națională. În același timp, jucătorul legitimat în Slovenia, la Olimpija Ljubljana, a atras atenția și Federației Austriace de Fotbal.

Raul Florucz, între România și Austria înaintea meciurilor din preliminariile CM 2026



Fost internațional U19 al Austriei, Florucz își exprima public nemulțumirea legată de faptul că nu intră în planurile selecționerul Ralf Rangnick, în ciuda formei bune din Slovenia. "Nu sunt văzut de Federația Austriacă de Fotbal, se pare că stilul meu nu se potrivește cu cel al naționalei, însă România a făcut acum un pas înainte și nu poți refuza o echipă națională", declara Florucz, în octombrie 2024, pentru LAOLA1.



Câteva săptămâni mai târziu, în noiembrie, Raul Florucz a fost inclus de Ralf Rangnick în lotul lărgit al Austriei pentru meciurile cu Kazahstan și Slovenia din Liga Națiunilor. Totuși, atacantul de la Olimpija Ljubljana nu a prins și lista finală, astfel că nu a avut încă șansa de a debuta.



"Am avut o discuție telefonică cu cei din cadrul Federației Austriace de Fotbal. Am fost informat că sunt pe lista convocărilor și am vorbit puțin despre viitorul meu", declara Florucz, luna trecută, fără a intra în mai multe detalii.



Până în acest moment, Florucz pare că nu a luat o decizie finală în privința naționalei pe care o va reprezenta, chiar dacă a început și demersurile pentru obținerea cetățeniei române. LAOLA1 scrie, în același timp, despre planurile Federației Austriace de Fotbal pentru a-l deturna pe atacant din drumul către naționala noastră.



"Motivul din spatele apelului telefonic este, desigur, acela că Florucz, care pregătește acum obținerea cetățeniei române, este curtat și de Federația Română de Fotbal. Bunicul său a fost jucător în echipa națională de handbal a României", scrie publicația austriacă.

Raul Florucz este golgheterul din Slovenia

Fotbalistul descris de Mircea Lucescu drept "un jucător bun", care "pare că își dorește foarte tare să vină" la echipa națională, are 10 goluri și 6 pase decisive în 23 de partide în actuala stagiune. Trei dintre reușite au venit în preliminariile Conference League.

Florucz este golgheterul din campionatul Sloveniei, cu 7 reușite, la egalitate cu Tucic (NK Bravo), Marosa (Mura) și Smajlagic (Primorje).

Olimpija Ljubljana are deja asigurată calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.

VIDEO Gol superb reușit de Raul Florucz în ultima etapă din Slovenia