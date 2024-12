Florucz s-a născut în Vöcklabruck (Austria) din părinți români. În anii de juniorat a evoluat pentru mai multe echipe din Austria, iar în 2019 a plecat în Croația, la NK Lokomotiva Zagreb. Din 2023, fotbalistul folosit preponderent ca extremă joacă în Slovenia, la Olimpija Ljubljana, iar randamentul său a fost excelent în ultimul sezon și jumătate.

Raul Florucz, între România și Austria



Florucz a jucat 3 meciuri pentru Austria U19 în 2020, însă de atunci nu a mai intrat în vederile selecționerilor. Într-un interviu acordat în octombrie pentru LAOLA1 spunea: "Nu sunt văzut de Federația Austriacă de Fotbal, se pare că stilul meu nu se potrivește cu cel al naționalei, însă România a făcut acum un pas înainte și nu poți refuza o echipă națională".



Văzând forma bună a lui Florucz, FRF a acționat, iar jucătorul a depus actele necesare pentru obținerea cetățeniei române. În februarie ar trebui ca toate actele să fie puse la punct, însă, între timp, Austria a mutat și ea: selecționerul Ralf Rangnick l-a convocat în lotul lărgit pe Raul pentru meciurile cu Kazahstan și Slovenia din noiembrie.



"Am avut o discuție telefonică cu cei din cadrul Federației Austriace de Fotbal. Am fost informat că sunt pe lista convocărilor și am vorbit puțin despre viitorul meu", declara Florucz, luna trecută.

Florucz: "Oamenii în Austria vor spune că nu sunt 100% austriac, iar oamenii din România vor spune cum de sunt român dacă n-am trăit niciodată în România"



România și Austria vor fi adversare în preliminariile CM 2026, iar în iunie și octombrie se vor disputa meciurile directe. Raul Florucz explică într-un interviu pentru PRO TV de ce încă nu știe pentru ce națională va juca și de ce consideră foarte grea decizia.



"Pentru mine este o situație foarte grea. Trebuie să mă decid pentru cine joc și e o decizie foarte grea. Eu m-am născut în Austria, am trăit în Austria, dar, pe de altă parte, eu sunt român. Oamenii în Austria vor spune că nu sunt 100% austriac, iar oamenii din România vor spune cum de sunt român dacă n-am trăit niciodată în România. E o decizie foarte grea.



Încă nu știu nimic. Cred că până în februarie o să se știe pentru cine joc. Nu depinde numai de mine, ci de ambele Federații și de chestiile legate de cetățenie. Actele sunt depuse pentru cetățenie, acum se așteaptă și cred că va fi rezolvat totul până în februarie.



Sunt șanse foarte bune și pentru România, și pentru Austria să meargă mai departe. Lumea trebuie să știe că pentru mine este totul foarte nou. Eu n-am jucat pentru nicio națională și nu m-am gândit la chestiile astea absolut deloc. De aceea e foarte greu de luat o decizie. Trebuie să mă gândesc. Până acum nu m-am gândit la Mondial și la lucrurile astea. Eu joc fotbal, îmi văd de treaba mea și o să vină când o să vină.



Normal că e un vis să joc la un Mondial. Cred că ar fi cel mai frumos lucru din viața mea de fotbalist dacă voi putea joca la Mondial. Nu este ceva mai frumos decât să joci la un Mondial pentru națională", a spus Raul Florucz, pentru PRO TV.

Raul Florucz este golgheterul din Slovenia

Fotbalistul descris de Mircea Lucescu drept "un jucător bun", care "pare că își dorește foarte tare să vină" la echipa națională, are 10 goluri și 6 pase decisive în 23 de partide în actuala stagiune. Trei dintre reușite au venit în preliminariile Conference League.

Florucz este golgheterul din campionatul Sloveniei, cu 7 reușite, la egalitate cu Tucic (NK Bravo), Marosa (Mura) și Smajlagic (Primorje).

Olimpija Ljubljana are deja asigurată calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.

VIDEO Gol superb reușit de Raul Florucz în ultima etapă din Slovenia