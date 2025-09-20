În vară, s-a zvonit că atacantul este dorit în Portugalia la Vitoria Guimaraes, dar și în Polonia, la Legia Varșovia, echipa antrenată de fostul selecționer al României, Edi Iordănescu.

Legia Varșovia vrea să negocieze cu George Pușcaș

Din partea celor de la Legia Varșovia ar fi existat o ofertă concretă, refuzată însă de internaționalul român, care a fost nemulțumit de salariul oferit de polonezi. La acel moment, presa internațională a speculat că Pușcaș a refuzat oferta celor de la Legia pentru a da curs celei de la Vitoria Guimaraes.

Totuși, mutarea nu s-a materializat, iar George Pușcaș este încă în căutarea unui nou angajament. În acest context, presa poloneză a anunțat că Legia Varșovia ar putea veni cu o nouă propunere pentru fotbalistul liber de contract.

”Încă de la începutul verii, presa a relatat că George Pușcaș, jucător cu 46 de selecții în echipa națională a României, ar putea ajunge la Legia Varșovia. Acum, deși perioada de transferuri s-a încheiat, subiectul a revenit în actualitate. Jucătorii fără contract pot încă semna cu echipe, iar Legia are această posibilitate.

Antrenorul Legiei, Edward Iordănescu, își dorea foarte mult să-l aibă în echipă pe fostul său elev de la națională. Totuși, ultima ofertă venită din Varșovia nu a fost pe placul lui Pușcaș. Ulterior, atacantul părea să fie aproape de un transfer în Portugalia, la Vitoria Guimaraes, iar toate indiciile arătau că mutarea se va realiza.

Se pare însă că transferul nu s-a concretizat, iar atacantul român în vârstă de 29 de ani încă nu are echipă.Legia poate acum să negocieze în liniște cu Pușcaș.

Dacă ar semna cu echipa poloneză, ar putea juca în Cupa Poloniei și în campionat, dar nu și în Conference League, deoarece Legia și-a înregistrat lotul pentru faza grupelor la începutul lunii septembrie”, a scris gol24.pl.

