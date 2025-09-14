Deși fostul selecționer Edi Iordănescu l-a dorit insistent la noua sa echipă, Legia Varșovia, "Pușki" a refuzat oferta din Polonia și este pe punctul de a semna în prima ligă din Portugalia.



Presa poloneză, prin publicația Weszlo, anunță că internaționalul român este "aproape de a semna" cu Vitoria Guimaraes, una dintre echipele de tradiție ale fotbalului lusitan.



Dacă transferul se va materializa, Pușcaș va fi coleg cu un alt fotbalist român, tânărul internațional U21 Tony Strata (20 de ani), care a ajuns și el la Guimaraes în această vară. Pentru postul de titular, atacantul român se va lupta cu senegalezul Alioune Ndoye (23 de ani) și cu experimentatul portughez Nelson Oliveira (34 de ani).



Îl voia selecționerul, dar a ales alt drum



Înainte ca varianta Vitoria Guimaraes să devină certă, George Pușcaș a avut pe masă o ofertă concretă de la Legia Varșovia. Edi Iordănescu, recent instalat pe banca polonezilor, l-a cerut personal pe atacantul pe care îl cunoaște foarte bine de la echipa națională. Totuși, negocierile au picat după ce Pușcaș a refuzat propunerea, iar clubul din Varșovia a transmis că se va orienta către alte piste.



Mutarea vine după un singur an petrecut de Pușcaș în Turcia, la Bodrumspor, unde a avut un bilanț bun, cu 11 goluri marcate și 4 pase decisive. La plecare, atacantul a lăsat un mesaj în care a sugerat că și-ar fi dorit să joace mai mult.



"Am fost întotdeauna gata să dau totul și să dau 100% pentru a atinge obiectivele echipei, dar uneori alegerile au fost făcute diferit", a transmis Pușcaș prin intermediul rețelelor de socializare.

