"Se schimbau lucrurile daca il duceam eu la Fiorentina!" Esecul lui Ianis Hagi din Serie A pus pe seama "Dosarului Transferurilor"

Ioan Becali este unul dintre cei mai importanti agenti din Romania.

Ioan Becali l-a reprezentat pe Gica Hagi in cele mai importante transferuri ale carierei sale, de la Brescia la Barcelona si de la Barcelona in Turcia, la Galatasaray.

Fostul impresar a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi in Italia, la Fiorentina si a declarat ca unul dintre posibilele motive ale esecului ar fi faptul ca nu a fost reprezentat de el, din cauza faptului ca a fost in inchisoare din cauza "Dosarului Transferurilor".

"Daca nu as fi fost inchis, probabil Ianis Hagi ar fi fost reprezentat de mine, pentru ca el a ramas cu Chiodi. Daca il duceam eu la Fiorentina, acolo lucrurile se schimbau. Cu Pantaleo Corvino (n.r directorul sportiv al Fiorentinei) ma cunosc de 26 de ani si nu ar fi putut avea acele declaratii despre Ianis", a declarat Ioan Becali pentru ProSport.

Directorul sportiv a avut o declaratie acida la adresa lui Ianis Hagi la vremea respectiva.

"L-am vandut pe Ianis Hagi pentru ca nu era un jucator functional pentru Fiorentina. El s-a grabit pur si simplu si nu a fost luat niciodata in calcul de antrenorii pe care i-a avut", a declarat Corvino.

Ianis Hagi s-a transferat de la Viitorul la Fiorentina in 2016, in schimbul sumei de 2 milioane de euro. Mijlocasul roman a jucat doar doua meciuri in tricoul italienilor. In 2018, Viitorul a platit 2.8 milioane de euro pentru a-l aduce inapoi pe Ianis.