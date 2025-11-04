Fostul international olandez, Arnold Muhren, fost jucător la Ajax sau Manchester United, a alcătuit pentru De Telegraaf echipa ideală din Eredivisie.

Arnold Muhren l-a inclus pe Dennis Man în echipa ideală din Eredivisie

Muhren a stat pe gânduri dacă să îl includă în aceasta și pe Dennis Man, fotbalistul ajuns în vară la PSV Eindhoven, dar golul și pasa de gol reușite de internaționalul român în meciul cu Fortuna Sittard l-au convins pe fostul international olandez că Man și-a câștigat dreptul de a face parte din echipa etapei.

Muhren a avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului român și crede că Man ”și-a găsit locul”la PSV Eindhoven.

”Eram nehotărât între Dennis Man de la PSV și Miguel Rodriguez de la FC Utrecht. Faptul că Man a fost implicat în două goluri a fost factorul decisiv.

Și-a găsit locul la PSV. Este rapid și poate pasa atât în interiorul, cât și în afara careului. Centrarea din care Saibari a înscris cu capul a fost excepțională. Iar el însuși a marcat după o acțiune individuală superbă”, a spus fostul international olandez Arnold Muhren pentru De Telegraaf.

