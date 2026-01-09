”Grifonul” a deschis scorul în minutul 28 prin Colombo, însă echipa patronată de Dan Șucu nu a reușit să țină de avantaj, iar Rafa Leao a restabilit egalitatea în minutul 90+2. Câteva minute mai târziu, Genoa a beneficiat de un penalty, dar Stanciu a executat execrabil și a trimis mult peste poartă.

Daniele De Rossi a sărit în apărarea lui Nicolae Stanciu

La finalul meciului, Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, a fost întrebat despre penalty-ul ratat de internaționalul român, iar tehnicianul a mărtuirisit că îi pare rău pentru Nicolae Stanciu.

”Înainte de meci, aveam doi executanți de penalty: Malinovskyi și Martin, dar i-am scos pe amândoi. A fost alegerea mea să îl las pe Stanciu să execute, pentru că l-am văzut cum execută la antrenamente și are un șut incredibil.

Având în vedere ceilalți jucători aflați pe teren, am considerat că a fost o alegere rezonabilă. Îmi pare rău pentru el, pentru că este un tip extraordinar, care nu își pierde niciodată profesionalismul, chiar dacă nu joacă. Merita să se bucure, la fel ca ceilalți, având în vedere jocul pe care l-am făcut”, a spus Daniele De Rossi.

Italienii, fără milă cu Nicolae Stanciu

Italienii de la Eurosport i-au acordat nota 4.5 lui Nicolae Stanciu pentru penalty-ul ratat în meciul cu AC Milan: ”A ratat penalty-ul la finalul meciului după ce a șutat mult peste poartă”.

Jurnaliștii din ”Cizmă” au făcut referire la Nicolae Stanciu și atunci când i-au acordat nota 6 lui Ellertsson: ”Merită credit pentru că a obținut penalty-ul pe care Stanciu nu a reușit să îl transforme”.

