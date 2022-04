Românii bat tot în Liga Campionilor! A Asiei

Echipele Al Sharjah, antrenată de Cosmin Olăroiu, şi Al Shabab, pregătită de Marius Şumudică, au obţinut victorii în meciurile disputate luni seară, în etapa a doua a grupelor preliminare ale Ligii Campionilor.

Sharjah s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, cu FC Istiklol, din Tadjikistan, prin golurile marcate de Caio '54 şi Bernard "57, respectiv Djahlilov.

În celălalt meci al grupei, Al Hilal a învins Al Rayyan, scor 3-0. În etapa următoare, la 15 aprilie, Al Sharjah joacă pe teren propriu cu Al Rayyan, iar Al Hilal cu FC Istiklol.

În clasament, echipa lui Olăroiu este pe locul 2, cu 3 puncte, lider fiind Al Hilal, cu 6 puncte.

Formaţia Al Shabab, antrenată de Marius Şumudică, a învins, tot luni, cu scorul de 3-0, echipa Al Jazira, în etapa a doua a grupei B. Golurile au fost marcate de Carvalho '6, ţ78 şi Ammar '18.

În celălalt meci al grupei, Al Quwa a fost învinsă de Mumbai City, scor 2-1. La 14 aprilie, Al Shabab va evolua în deplasare, cu Al Quwa.

În clasament, Al Shabab este lider, cu 6 puncte.

