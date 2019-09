ROMANIA - SPANIA, PROTV: Singurul roman de la Atletico Madrid viseaza sa joace pentru nationala: "Simeone ma cheama de 3 ori pe saptamana la echipa mare!" VIDEO

Singurul roman de la Atletico invata fotbal de la Simeone ca sa dea goluri la nationala. Simte ca Spania va lua bataie la Bucuresti.

Alex s-a nascut in 2001, in Craiova, unde a inceput fotbalul. La sase ani a ajuns cu familia in Spania. El joaca la Ateltico Madrid si are casa plina de medalii si trofee.



"Domnul Cholo ma chema de trei ori pe saptamana cu ei sa fac antrenament. Este un antrenor foarte dur, foarte insistent, dar te invata foarte mult fotbal", povesteste Alexandru Dumitru pentru PROTV.

Rosu l-a chemat la nationala de juniori a Romaniei. De la Madrid, Alex va striga pentru Romania la meciul cu Spania, joi, de la 21.45, la PRO TV.

"Visul meu e sa joc la echipa mare a Romaniei", spune Alexandru Dumitru.