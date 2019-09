ROMANIA - SPANIA, JOI LA PROTV. MECIUL FIAREI: Cand Lacatus a rupt doua vedete din nationala spaniola: "Mai rau ca un sarpe veninos!"

Romania - Spania e LIVE la PROTV, joi, de la 21:45! Bucurati-va de fotbal!

Autor: Bogdan Hofbauer





Poate ca ne temem noi de Spania inainte de meciul de joi, dar si spaniolii ne stiu de frica. Marius Lacatus este omul care i-a speriat cel mai rau pe spanioli, tot in preliminariile pentru EURO, dar nu acum, ci in 1987. Cu un joc foarte dur, Lacatus i-a scos din fotbal pe doi dintre cei mai rai spanioli: Camacho si Goicoechea.

Peste 30.000 de romani au venit in Ghencea sa faca galagie la derby-ul grupei, meciul care o putea lansa pe Romania spre al doilea campionat european consecutiv.

Spania era mare si atunci, vicecampioana europeana in 1984 si ajunsa in sferturi la mondiale, in 1986. Ca si acum, Spania venea la Bucuresti din pozitia de lider al grupei. Pentru romani in afara de miza calificarii mai era si prima de joc, un video.



"LACATUS, MAI RAU CA UN SARPE VENINOS"

Romania a castigat cu 3-1. Chiar daca nu a marcat, Lacatus a fost in prim-plan. El a reusit sa distruga apararea Spaniei intr-un fel care i-a facut pe jurnalistii de la „El Pais” sa scrie despre Lacatus ca „ne-a produs daune mai mari decat un mamba negru”.

Prima lovitura a lui Lacatus: i-a rupt piciorul lui Goicoechea. Accidentarea a fost descrisa in publicatia spaniola „ABC”:

„In minutul 19 oportunistul Lacatus a decis sa puna in practica traditia romaneasca: daca nu se poate intr-un fel, trebuie sa se poata in altul. Goicoechea a fost prins pe picior gresit la un duel, iar Lacatus a profitat si l-a calcat pe picior cu cea mai rea intentie din lume. O actiune obraznica la care arbitrul nu a dat nici galben. Goicoechea a iesit pe brate si de aici a inceput dezastrul spaniol”.

La scurt timp, Lacatus i-a distrus mandibula capitanului Camacho si Spania a fost obligata sa faca ambele schimbari in prima repriza. Spaniolii au improvizat in aparare, dar nu le-a iesit si au urmat poate cele mai bune 7 minute din istoria fotbalului romanesc. In minutele 38, 43 si 45 Romania a marcat de 3 ori (Piturca, Mateut si Ungureanu) si a ingenuncheat Spania, care n-a reusit decat golul de onoare, tarziu, in minutul 80.



LACATUS, KILLER-UL MACELARULUI DIN BILBAO

Medicul echipei Spaniei s-a speriat cand a vazut cu ce probleme se confrunta. Goicoechea a avut nevoie de 6 puncte de sutura in zona genunchiului si a lipsit o buna perioada din fotbal. Socul a fost cu atat mai mare cu cat Andoni Goicoechea era unul dintre cei mai agresivi fotbalisti. S-a ales cu porecla „Macelarul din Bilbao” dupa ce in 1983 l-a faultat dur pe Maradona intr-un meci Bilbao – Barcelona. Maradona a fost scos pe targa si a lipsit de pe teren 4 luni. Despre Goicoechea se spune ca a pastrat gheata cu care l-a lovit pe Maradona acasa, intr-un vas de sticla. „Maradona n-a murit din acea accidentare”, a fost comentariul lui Goicoechea. El l-a faultat dur si pe Schuster, iar neamtul Barcelonei nu si-a mai revenit niciodata cu adevarat.



LACATUS: „AM MANCAT CU PAIUL O LUNA”

A doua victima a lui Lacatus, Camacho, a lipsit 6 luni din fotbal. Lacatus nu s-a simtit vinovat niciodata pentru ca in acel meci Camacho a fost cel care l-a lovit primul. Lacatus s-a ales cu dubla fractura de os zigomatic, dar nu si-a dat seama de gravitatea accidentarii si a continuat meciul. Medicii au realizat cat de complicata e problema abia dupa meci, cand fata lui Lacatus s-a umflat foarte tare.

„Fiara” Lacatus a revenit pe teren dupa 3 luni. Lacatus si-a explicat suferinta. „O luna si jumatate nici nu am putut sa ma antrenez. Am mancat cu paiul. Nu aveam voie nici sa rad pentru ca ar fi fost afectata zona. Cand ma spalam pe fata eram atent sa nu apas prea tare ca sa nu imi fac probleme si mai mari”





ROMANIA S-A INECAT LA MAL

Jocurile pareau facute pentru Romania dupa victoria cu Spania din 1987. Clasamentul o indica pe Romania favorita la calificare. Cu doua etape inainte de final, Romania si Spania erau la egalitate de puncte, dar Romania avea golaverajul mult mai bun. Pe atunci se acordau doua puncte la victorie, iar in caz de egalitate, golaverajul era criteriul de departajare.



CLASAMENT DUPA ROMANIA – SPANIA 3-1

1.Romania 4 12-3 6 puncte

2.Spania 4 7-6 6 puncte

Romania mai avea de jucat cu Albania si Austria in deplasare, iar Spania tot cu Albania si Austria, dar acasa. Din pacate, Spania a castigat tot, dar Romania s-a incurcat in ultimul meci din grupa, 0-0 in Austria si a ratat calificarea la Euro. Victoria, indiferent de scor, ar fi adus calificarea.



CLASAMENT FINAL, PRELIMINARII EURO 1988

1.Spania 6 14-6 10 puncte

2.Romania 6 13-3 9 puncte