Roman campion in America! Andreas Ivan isi traieste visul: "A fost un an extraordinar!" Povestea jucatorului nascut in Pitesti

Andreas Ivan a cucerit titlul cu New York Red Bulls

Andreas Ivan, romanul nascut in Pitesti, care a inceput fotbalul la Stuttgart, a cucerit titlul de campion in MLS, cu New York Red Bulls, in primul sezon la noua sa echipa.

New York Red Bulls, echipa la care a jucat Thierry Henry, a invins-o aseara pe Atlanta United, scor 1-0.

"Sunt foarte mandru sa fac parte din acest club! A fost un sezon extraordinar. Multumesc inca o data suporterilor care ne-au bucurat sufletele pe teren", a scris Andreas Ivan pe Instagram.

Povestea lui Andreas Ivan: nascut in Pitesti, a inceput fotbalul la Stuttgart



Andreas Ivan e un nume necunoscut in Romania. S-a nascut la Pitesti in urma cu 23 de ani, insa a inceput sa joace fotbal in Germania, la Stuttgart. La seniori, Andreas a jucat in ligile inferioare din Germania, acolo unde a impresionat cu tehnica si viteza sa.

In aceasta vara a fost aproape de Hamburg, insa apoi a venit vestea cea mare: New York Red Bulls l-a chemat la o saptamana de probe. Andreas i-a cucerit pe americani cu talentul sau si a primit un contract. El a jucat deja in 5 partide din MLS, campionat cu nume uriase, precum Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney si David Villa.

Andreas Ivan are o selectie la o nationala de juniori a Germaniei, dar si doua convocari la nationala Romaniei de tineret. El spera ca selectionerul Cosmin Contra sa aiba ochi si pentru el, daca se va impune la New York.

Thierry Henry este cel mai cunoscut jucator care a trecut pe la New York. Francezul i-a dat deja cateva sfaturi lui Andreas, titular deja in cateva partide din MLS.

"Andreas e periculos in fata portii, are idei bune, picioare fine si disponibilitate la efort. Are multa personalitate si curaj in jocul sau", a spus antrenorul americanilor, Chris Armas.

INVERVIU ANDREAS IVAN: "PUR SI SIMPLU M-AM INDRAGOSTIT DE ACEST CLUB!"



Ai fost surprins de interesul celor de la New York ?

Am fost surprins doar pentru ca nu ma gandisem la un transfer in MLS. Stiam ca in campionatul nord-american se joaca un fotbal frumos, ca activeaza multi tineri, dar si fotbalisti consacrati din Europa si America de Sud, insa nu-mi imaginam un transfer aici.

Agentul meu, Ingo Haspel, mi-a spus de interesul americanilor. Cand am fost invitat la New York si am vazut conditiile si modul in care am fost primit, pur si simplu m-am indragostit de acest club si de oamenii de aici.

Am avut mai multe oferte: cu Hamburg chiar am fost in perioada de pregatire, din Belgia, Suedia si de la alte cluburi din Germania. Dar,am ales cu sufletul New York Red Bulls. Aici ma simt cel mai bine si cred ca am facut ceea ce trebuia.



"ZIARISTII AU VOIE IN VESTIAR"

Care e diferenta dintre fotbalul german si cel american?

In primul rand aici ai mai multa libertate in joc, ceea ce imi convine. Pot sa-mi pun in valoare mai bine calitatile tehnice. In Germania rar gasesti un antrenor care sa nu fie rigid la modul de exprimare al fotbalistului. Trebuie sa pasezi tot timpul, fara driblinguri. Daca nu faci cum spune el, nu mai joci.

Nu se joaca atat de dur ca in Europa. Se joaca foarte mult in atac, e mult mai dinamic, se alearga mai mult in MLS. Mie mi se pare mai placut pentru spectatori.

Un alt lucru pe care poate nu-l stiti. Ziaristii pot intra in vestiar si lua interviuri, pot filma, fata de Europa unde nu intra decat jucatorii si oficialii.

"HENRY E DEOSEBIT DE AMABIL SI MODEST"

Care sunt calitatile tale? Cu ce i-ai cucerit pe americani?

Sezonul trecut a fost unul bun la Mannheim. M-au urmarit si le-a placut de mine.

Cred ca sunt un fotbalist tehnic, creativ, destul de rapid, disciplinat tactic, pot sa joc pe mai multe posturi, sunt ambidextru. Am avut realizari frumoase campionatul trecut si au considerat ca sunt util echipei si ma incadrez in sistemul lor de joc.



Henry e legenda clubului, ai adversari faimosi precum Zlatan sau Rooney. Te intimideaza numele mari din campionatul american?

Thierry Henry e o legenda a fotbalului si a clubului nostru. Am avut bucuria sa-l cunosc personal de curand. E un om deosebit de amabil si modest.

Am jucat si impotriva lui Rooney si a lui David Villa. Nu ma intimideaza numele mari, ma ambitioneaza. Simt o mare bucurie cind joc impotriva lor si ma gandesc ca nu am muncit degeaba ca sa ajung aici. In curand urmeaza Zlatan. Abia astept momentul.



"AMERICANII AU STRATEGIE DE DEZVOLTARE PE 20-30 DE ANI!"

Care este nivelul fotbalului din SUA in comparatie cu cel din Europa?

Eu cred ca nivelul este ridicat. Sunt echipe foarte bune in MLS. Sunt meciuri care se compara cu cele din campionatele importante ale Europei. Federatia americana de fotbal a avut si are o strategie foarte buna de dezvoltare pe 20-30 de ani. Sunt multi fotbalisti tineri foarte buni din propriile academii. Multi s-au transferat la cluburi importante din Europa: Anglia, Germania, Franta. Recent s-a transferat Davies de la Vancouver la Bayern pe multi bani.

Soccer-ul e al doilea sport practicat, organizat la nivel de copii si juniori in Statele Unite. Media de spectatori la meciuri este de peste 20.000, mai mult decat in Franta, Olanda, de exemplu. Sunt meciuri la care asista si 45.000 de spectatori.

Noi avem cel mai modern stadion din State cu cel mai bun gazon de iarba.A re 60 de loje pentru inchiriat. Le inchiriaza marile companii. Asta inseamna bani.

Sunt antrenori foarte bine pregatiti, preparatori fizici, medici si multi alti specialisti care lucreaza pentru club. Cu o astfel de strategie sigur ca se vad si rezultatele.

"JOC FOTBAL DE PLACERE"

Cum iti vezi cariera in continuare? Ai reveni in Europa pentru un club mare?

Nu sunt genul de om si de sportiv care sa ma gandesc prea departe.S igur ca imi doresc sa ajung cat mai sus. Vreau sa ma concentrez pe echipa mea, sa muncesc in continuare cat mai cu spor, sa aduc bucurii suporterilor si sa multumesc antrenorii si conducerea. Ma simt excelent unde sunt acum. Daca totul va decurge normal, atunci si rezultatele vor veni. Am jucat si voi juca fotbal din placere.

"NEW YORK? CEVA COLOSAL. UNIC. IMI PLACE!"

Cum e viata intr-un oras mare precum New York? Sunt diferente mari fata de viata din Germania? Ce ai apucat sa vizitezi pana acum?

Eu locuiesc in New Jersey, Harrison. Echipa noastra acolo are stadionul si baza de antrenament. Sunt vreo 30 de km pana la New York. Nu am vizitat multe obiective pentru ca nu am avut timp. Totusi, am reusit sa vad Statuia Libertatii, Podul Brooklyn, Manhattan, Wall Street, o parte din Central Park, Empire State Building. O sa am si zile dedicate turismului.

Eu am crescut in Stuttgart, un oras minunat, cosmopolit, cu vreo 600.000 de locuitori, dar mult mai mic decat New York-ul. Centrul financiar din Frankfurt te face putin sa te gandesti la New York. Totusi, cand ajungi aici forta acestui mare oras te impresioneaza. Sant peste 4.000 de zgarie nori. Ceva colosal. Unic. Imi place. Si oamenii sunt foarte prietenosi. M-am adaptat foarte bine.



"DEZAMAGIRI LA NATIONALA ROMANIEI"

Ai jucat pentru nationala Germaniei la juniori si pentru cea a Romaniei la tineret. Ai juca pentru nationala SUA la seniori daca ti s-ar propune? :)

Am fost onorat si fericit sa joc, atat pentru Germania cat si pentru Romania. Pentru Romania am avut ceva in plus, m-am simtit foarte bine intre colegi, m-au primit foarte bine. Am avut si dezamagiri, despre care nu e momentul sa vorbim, dar pastram ce a fost pozitiv.

La nationala SUA nu m-am gandit. In primul rand trebuie sa ai cetatenie americana. Eu nu o am… deocamdata.

Sunt preocupat sa ma integrez bine la echipa de club, sa ma pregatesc foarte bine, sa joc cat mai mult. Am venit in plin sezon, eu am avut o perioada in care nu am putut sa ma pregatesc normal, am facut cateva drumuri intre Europa si SUA intr-un timp scurt. Schimbarile de fus orar te afecteaza, mai ales ca sportiv de performanta. A trebuit sa astept viza de lucru, sa-mi caut locuinta si alte multe amanunte care mi-au consumat timp si energie.

Acum sunt bine, ma antrenez normal si suplimentar, am intrat progresiv in meciuri, sper sa dau un randament din ce in ce mai bun. Am tot sprijinul din partea clubului si nu-mi lipseste nimic pentru performanta si liniste. Sunt foarte concentrat pe ceea ce am de facut la echipa mea si vreau sa le demonstrez oamenilor de aici ca nu s-au inselat cand m-au transferat. Am fost primit foarte bine de toata lumea si vreau sa le intorc si eu recunostinta mea.

"POATE O SA AM OCAZIA SA-L CUNOSC PE CONTRA, DACA VOI JUCA BINE"

Apropo de nationala, tii legatura cu cineva de la FRF? Ai vorbit vreodata cu selectionerul Contra?

De la FRF tin legatura cu Catalin Parfene, de la Departamentul de scouting, caruia de fiecare data cand am ocazia ii multumesc ca m-a propus la nationala de tineret si il apreciez foarte mult pentru ce a facut si ceea ce face in activitatea lui.

Cu domnul Contra nu am vorbit niciodata. Stiu ca a fost un mare fotbalist si ca este un antrenor foarte bun. Poate o sa am ocazia, daca o sa joc bine in MLS.

Care e jucatorul tau preferat din Romania? Dar din strainatate? Cu ce jucatori romani tii legatura?

In Romania am doi jucatori preferati: Valentin Cojocaru de la Viitorul si Alex Paun de la CFR Cluj, care-mi sunt buni prieteni. Cu ei vorbesc mai des, dar si cu alti fosti colegi de la nationala de tineret. Le doresc mult succes!

Din strainatate, o mare admiratie am pentru Cristiano Ronaldo. Ii apreciez stilul de joc, daruirea totala, dar si viata extrasportiva impecabila si modul de pregatire permanenta. Imi plac foarte mult Eden Hazard, Kevin De Bruyne, impotriva caruia am jucat in Cupa Germaniei cand eram la Stuttgart, iar el la Wolfsburg, Zlatan... Mai sunt si altii.



"FOTBALUL ROMANESC ARE UN NIVEL SCAZUT!"



Urmaresti echipele romanesti in competitiile europene? Cum ti se pare nivelul fotbalului romanesc in prezent?

Din pacate nu am vazut nimic. Stiu insa ca nu mai avem nicio echipa in cupele europene. N-as putea sa spun exact la ce nivel e fotbalul romanesc. Fotbalisti talentati sunt, dar rezultate bune nu avem. Daca nu sunt rezultate in competitiile europene, cred ca e un nivel scazut. Problema s-ar putea sa fie la nivel de organizare si conducere a cluburilor. Lipsa de profesionisti la acest nivel.