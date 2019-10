Cristi Ganea, pe lista neagra in Marca! Contraperformanta romanului in La Liga: 50 de jucatori sunt in situatia lui

Cristi Ganea e legitimat la Athletic Bilbao.

Cristi Ganea a fost trecut de Marca pe lista neagra a sezonului actual din La Liga.

Romanul se numara printre cei care nu au jucat nici macar un minut in aceasta stagiune.

50 de jucatori nu au intrat deloc in teren in actualul sezon din La Liga, iar Cristi Ganea se numara printre ei.

Athletic Bilbao, ocupanta locului 8 in acest moment in Spania, nu l-a folosit niciodata pe fundasul roman. Ganea are 27 de ani si a preferat sa ramana la Bilbao in ciuda faptului ca a avut oferte de la Sporting Gijon si Tenerife in aceasta vara. Antrenorul Gaizka Garitano ii spusese romanului ca nu e in calculele sale pentru actualul sezon.

In Spania, Cristi Ganea a jucat o jumatate de sezon, la Nimancia, unde fusese trimis sub forma de imprumut.

Cristian Ganea a fost chemat de 5 ori in cariera la nationala Romaniei si a mai jucat in cariera la Universitatea Craiova sau Viitorul Constanta.