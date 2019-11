Vesti de ultim moment despre Cristi Ganea! "E un baiat extraordinar, cu o tehnica foarte buna!" Fundasul lui Bhilbao are viitorul stabilit

Din articol Garitano a avut cuvinte frumoase la adresa fundasului roman:

Cristi Ganea este jucatorul spaniolilor de la Athletic Bhilbao.

Jucatorul roman a strans o singura prezenta in tricoul bascilor, intr-un meci amical din luna august cu Mirandes. Destinul fundasului pare sa fie departe de Bhilbao. Conform celor de la AS, o decizie in privinta romanului va fi luata in perioada de transferuri de iarna, cand Ganea va trebui sa accepte una din ofertele primite.

Ganea nu a mai primit nicio sansa la clubul basc si Gaizka Garitano l-a lasat in afara lotului, chiar si in conditiile in care Yuri, fundasul stanga titluar s-a accidentat. In locul romanului, Garitano i-a preferat pe Balenziaga si Lekue.

"Un baiat extraordinar, cu o tehnica foarte buna, dar care are carente cand vine vorba de consistenta defensiva. E dificl insa sa faci fata ca fundas stanga in La Liga", a spus antrenorul celor de la Bhilbao.

Ganea a fost imprumutat pentru partea a doua a sezonului trecut la Numancia. Ultimele zvonuri din presa spaniola il dau pe Ganea imprumutat la un club din Segunda Division, dar se pare ca exista un anumit interes si din partea lui Eibar, club care ocupa pozitia a 16-a in La Liga.