Veste de ultimă oră despre Darius Olaru, după ce a ieșit de pe teren în urma unui șoc puternic la față!

Veste de ultimă oră despre Darius Olaru, după ce a ieșit de pe teren în urma unui șoc puternic la față! Stranieri
SPORT.RO
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Darius Olaru este incert pentru duelul pe care Royale Union Saint-Gilloise îl dispută duminică seară, pe teren propriu, contra celor de la Cercle Bruges, în campionatul Belgiei.

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Darius OlaruRoyale Union Saint-GilloiseBelgia
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Mijlocașul român Darius Olaru a părăsit terenul joi seară, în timpul partidei din Europa League împotriva lui Hapoel Beer-Sheva, câștigată de echipa sa cu scorul de 4-0. Fotbalistul a fost înlocuit după ce a suferit o lovitură dură în zona feței, iar prezența sa în lot pentru meciul din această etapă rămâne sub semnul întrebării, potrivit publicației belgiene La DH.

  • Darius olaru accidentare hapoel beer sheva 9
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Infirmerie plină înaintea partidei cu Cercle Bruges

Antrenorul David Hubert se confruntă cu mai multe probleme de lot după meciul disputat la Dusseldorf. Atacantul Mateo Biondic a suferit o entorsă la gleznă și este indisponibil pentru partida de pe Stade Marien.

Pe lista jucătorilor accidentați și scoși din calcul pentru duelul de duminică se mai află Kevin Mac Allister, Ondrej Kricfalusi, Rob Schoofs și Ilan Hurtevent. În schimb, Adem Zorgane, care a lipsit la mijlocul săptămânii, ar putea reveni pe banca de rezerve, unde se va regăsi și Ross Sykes. De partea cealaltă, Cercle Bruges nu se poate baza pe Ndala, accidentat.

Echipele probabile la Union SG – Cercle Bruges

Union SG: Koffi – Chibani, Sylla, Havenaar, Van de Perre, Zeneli, Ait El Hadj, Patris, Guilherme, Mofokeng, Raul: Rezerve: Chambaere, Sykes, De Roeve, Zorgane, Pavlic, Aquino, Rodriguez, Keita.

Cercle Bruges: Coucke – Magnée, Kakou, Kondo, Konaté, Le Roux, Van der Bruggen, Hermann, Akinsola, Vanzeir, Ngoura; Rezerve: Lienard, Caicedo, Diakité, Mondele, Lazare, Martens, Kouassi, Ouattara, Manneh.

Arbitru: W. De Cremer.

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