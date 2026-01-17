''Când încercăm să ne implicăm în luarea deciziilor, nu avem prea mult impact. Simt că se vorbește mult, se investește mult timp, dar pe fond nu se schimbă nimic, nu am observat niciun progres'', a spus acesta.

Zverev (3 ATP), care își dorește în acest an primul titlu de Mare Șlem la Australian Open care va începe duminică, a fost ales de colegii săi jucători pentru un mandat de doi ani în Consiliul Consultativ al Jucătorilor ATP în 2024. Una dintre temele sale principale a fost calendarul de turnee în continuă creștere, care prelungește sezonul de tenis aproape tot anul. Mulți jucători au avertizat cu privire la creșterea numărului de accidentări din cauza lipsei de odihnă. De asemenea, el s-a concentrat pe distribuirea premiilor în bani la turneele ATP.

Însă Zverev a spus că are impresia că diversele organisme care guvernează tenisul - Federația internațională (ITF), ATP, WTA și organizatorii turneelor de Mare Șlem - ''nu se înțeleg prea bine'', plângându-se că a fost dificil să se așeze toți la aceeași masă pentru discuții despre viitorul tenisului.

Așa cum se știe, la începutul anului, sârbul Novak Djokovic a anunțat că părăsește sindicatul jucătorilor al cărui cofondator este din anul 2020, evocând în special ''preocupări privind transparența și guvernanța'' acestei organizații disidente din circuitul mondial al tenisului.

Asociația jucătorilor profesioniști de tenis (PTPA), înființată de jucătorul sârb, actualul număr 4 mondial, și de canadianul Vasek Pospisil, a atacat în justiție, în martie 2025, instanțele care guvernează tenisul, denunțând un ''sistem corupt, ilegal și abuziv'', vizând în special ''calendarul nesustenabil'', cu turnee programate 11 luni din 12.

''După o îndelungată analiză, am decis să mă retrag complet din Asociația jucătorilor profesioniști de tenis'', a explicat atunci Djokovic pe contul său de X.

''Această decizie vine ca urmare a preocupărilor persistente privind transparența, guvernanța și maniera în care vocea mea și imaginea mea au fost reprezentate'', a explicat campionul.

''Sunt mândru de viziunea pe care Vasek și cu mine am împărtășit-o atunci când am fondat PTPA, oferind jucătorilor o voce mai puternică și independentă, dar a devenit clar că valorile mele și ideile mele nu mai corespund cu orientarea actuală a organizației'', a adăugat jucătorul în vârstă de 38 de ani, care are în palmares 24 de titluri de Mare Șlem.

În martie 2025, PTPA, împreună cu aproximativ douăzeci de jucători, a inițiat acțiuni în justiție în Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană (UE). Aceste acțiuni vizează ATP și WTA, care guvernează circuitele masculin și feminin, Federația Internațională de Tenis (ITF) și Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA), organisme pe care le consideră ''corupte'' și le acuză că au ''abuzat, redus la tăcere și exploatat sistematic jucătorii pentru a-și alimenta profiturile prin control monopolistic''.

