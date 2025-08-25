Răzvan Sava a început noul sezon din Serie A ca titular la Udinese. Portarul român de 23 de ani a fost integralist în remiza, scor 1-1, contra celor de la Verona.

Fostul goalkeeper al CFR-ului a avut două intervenții sigure și a rezistat fără gol primit până în minutul 73, când Suat Serdar a înscris pentru oaspeți după o fază fixă. Singurul gol al lui Udinese i-a aparținut lui Kristensen, în minutul 53.

Răzvan Sava, titular în Serie A! Nota primită după 1-1 cu Verona

Pentru prestația sa, Sava a fost notat cu 7,7 de Sofascore, a doua cea mai mare notă din echipă după marcatorul danez (8,7). Media formației friulane a fost de 6,93, în timp ce Verona a încheiat partida cu o medie de 6,72.

Acesta a fost al doilea meci oficial al sezonului pentru Răzvan Sava, după ce a apărat și în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Carrarese, în Cupa Italiei.

Sava se află și pe lista lărgită a stranierilor anunțată de Mircea Lucescu pentru partidele României cu Canada și Cipru. Dacă va fi confirmat și pe lista finală, ar urma să bifeze prima convocare la echipa mare a naționalei.

