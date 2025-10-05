Udinese a dominat partida de pe Stadio Friuli, însă s-a văzut condusă din minutul 25. Gennaro Borrelli a deschis scorul, însă după o fază la care Sava nu putea face mai mult: atacantul lui Cagliari a rămas singur în careu, după o respingere a apărării gazdelor.



Răzvan Sava, la națională după încă un meci ca titular în Serie A

Și mai dominantă în repriza secundă, Udinese a reușit, până la urmă, să egaleze. Christian Kabasele a marcat pentru 1-1 după un corner.



Răzvan Sava, care a avut două intervenții contra lui Cagliari, se pregătește acum de revenirea în România. Portarul se află în lotul lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria.



8 meciuri a strâns Sava la Udinese în acest sezon. A fost folosit în toate partidele din Serie A și Cupa Italiei, iar în două dintre ele și-a păstrat poarta intactă.



Udinese află pe locul 11 în Serie A după 6 etape, cu 8 puncte.

Târnovanu, Radu sau Sava? Florin Gardoș a ales portarul naționalei: "Cel mai potrivit!"

Ștefan Târnovanu (FCSB), Ionuț Radu (Celta Vigo) și Răzvan Sava (Udinese) sunt acum portarii convocați de Mircea Lucescu, toți având meciuri în picioare. Fostul internațional Florin Gardoș spune că ar miza la partidele cu Moldova și Austria pe Radu, care este titular atât în LaLiga, cât și în Europa League.



"În mod normal, ar trebui să fie unul pe care să îl știi că e portarul echipei naționale, chiar dacă valoric sunt destul de apropiați. E grea decizia, dar și eu zic că Ionuț Radu e cel mai potrivit.



Se discuta la un moment dat că în vestiar n-a fost chiar cel mai ok, dar sunt convins că s-a maturizat și e alt om. Probabil că portarul din meciul cu Moldova va fi și contra Austriei", a spus Gardoș, la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO.

