Răzvan Marin a primit de la Sofascore nota 6.7, puțin sub media echipei, și este cu AEK pe primul loc în play-off-ul pentru titlu.

Aboubakary Koita a marcat devreme golul victoriei (5), din pasa decisivă a lui Roberto Pereyra , dar gazdele păreau să dea lovitura în al optulea minut al prelungirilor, prin Mouzakitis , însă golul de 1-1 a fost anulat în '90+10!

Cu Răzvan Marin integralist, AEK Atena a câștigat duminică seara cu destule emoții derby-ul din deplasare cu Olympiacos Pireu, scor 1-0.

Răzvan Lucescu a plecat de urgență la aeroport: nicio declarație după derby-ul PAOK - Panathinaikos 0-0

PAOK și Panathinaikos au remizat alb în prima etapă a play-off-ului din Grecia, iar după meciul de duminică seară de pe ”Toumba”, Rafa Benitez și-a început conferința de presă cu un mesaj de susținere pentru familia Lucescu.

"Aș vrea să îmi exprim susținerea față de Răzvan Lucescu în acest moment dificil. Cunoaștem situația complicată prin care trece tatăl său", a spus Rafa Benitez (65 de ani), câștigător al Ligii Campionilor cu Liverpool în 2005 și numit la Panathinaikos în octombrie.

Imediat după remiza albă de pe Toumba, Răzvan Lucescu a părăsit stadionul și s-a îndreptat către aeroportul din Salonic. Tehnicianul român nu a făcut declarații nici pentru deținătorii de drepturi TV, nici la conferința de presă, scrie Sport24.

După un zbor de mai puțin de oră, Răzvan Lucescu a aterizat la Otopeni, unde a oferit și o scurtă declarație.

"Ce aș putea să vorbesc? E o situație grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la spital care vă vor da toate informațiile. Eu nu știu să vă explic acum", a spus Răzvan Lucescu.