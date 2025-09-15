PAOK Salonic şi AEK Atena au obţinut victorii în deplasare, duminică, în etapa a treia a campionatului de fotbal al Greciei.

Echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, PAOK, a învins-o în deplasare pe OFI Creta cu 2-1, prin golurile înscrise de rusul Magomed Ozdoev (10) şi Dimitrios Pelkas (24), respectiv Thiago Nuss (75).

PAOK a ratat un penalty, prin Andrija Zivkovic (66).

AEK Atena, adversara Craiovei din Conference League, 1-0 cu Levadiakos



În alt meci, AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League (18 decembrie, la Atena), a întrecut-o pe Levadiakos cu 1-0, prin golul mauritanului Aboubakary Koita (69).

Mijlocaşul român Răzvan Marin a jucat 63 de minute la AEK, fiind înlocuit chiar cu Koita.

Marile rivale Olympiakos, PAOK şi AEK au maximum de puncte, 9.

