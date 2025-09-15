FOTO Răzvan Marin a ieșit după o oră, iar înlocuitorul său a înscris imediat golul victoriei pentru AEK Atena!

Alexandru Hațieganu
Echipa din Grecia se va duela cu Universitatea Craiova în grupa unică din Conference League.

Razvan MarinAEK AtenaUniversitatea CraiovaPAOK SalonicAboubakary Koita
PAOK Salonic şi AEK Atena au obţinut victorii în deplasare, duminică, în etapa a treia a campionatului de fotbal al Greciei.

Echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, PAOK, a învins-o în deplasare pe OFI Creta cu 2-1, prin golurile înscrise de rusul Magomed Ozdoev (10) şi Dimitrios Pelkas (24), respectiv Thiago Nuss (75).

PAOK a ratat un penalty, prin Andrija Zivkovic (66).

AEK Atena, adversara Craiovei din Conference League, 1-0 cu Levadiakos

În alt meci, AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League (18 decembrie, la Atena), a întrecut-o pe Levadiakos cu 1-0, prin golul mauritanului Aboubakary Koita (69).

Mijlocaşul român Răzvan Marin a jucat 63 de minute la AEK, fiind înlocuit chiar cu Koita.

Marile rivale Olympiakos, PAOK şi AEK au maximum de puncte, 9. 

