ACUM Cagliari 1-2 Parma | Meci tare in Serie A! Man si Marin sunt titulari in duelul pentru salvarea de la retrogradare

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Cagliari si Parma pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Cagliari 1-2 Parma

Min. 39: GOOOOL CAGLIARI! Pavoletti reduce din diferenta din pasa lui Carboni!

Min. 31: GOOOOL PARMA! Cornelius centreaza perfect pentru Kucka, mijlocasul suteaza puternic din interiorul careului si inscrie!

Min. 6: GOOOOL PARMA! Pezzella inscrie un gol superb cu un sut din exteriorul careului! Balonul a ajuns la el dupa o deviere a fundasilor lui Cagliari.

Min. 1: A inceput meciul!

Echipele de start:

Razvan Marin si Dennis Man sunt titulari, in timp ce Valentin Mihaila a fost lasat pe banca de rezerve.

Cagliari si Parma se intalnesc in lupta pentru salvarea de la retrogradare. Echipa lui Man si Mihaila este pe penultimul loc, cu 20 de puncte obtinute in 30 de meciuri jucate, in timp ce echipa lui Razvan Marin se afla deasupra Parmei, cu doua puncte mai mult.

Valentin Mihaila, accidentat dupa revenirea de la nationala s-a intors in lotul lui D'Aversa si ar putea intra din postura de rezerva.

Lupta se anunta a fi una stransa, in contextul in care diferenta de puncte de ultimul loc care asigura salvarea de la retrogradare este de 5 in acest moment.