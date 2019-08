Razvan Marin, pus la zid in Olanda: "Ce a aratat pana acum? Nimic!" Decizia lui Ten Hag, criticata dur

Razvan Marin are din nou parte de critici in Olanda.

Razvan Marin are un inceput dificil de viata la Ajax Amsterdam. El trebuie sa-l faca uitat pe Frenkie De Jong, insa a primit multe critici dupa primele partide. Un cunoscut analist din Olanda a avut un discurs dur la adresa lui.



"Marin e destul de agitat cand se afla la minge. O primeşte şi se gandeşte <Ce fac acum?>. Ce ati vazut pana acum la el care sa va faca sa spuneti ca este foarte bun? Nimic. Inteleg ca nu poti controla intreaga linie mediana dupa ce ajungi de la Standard Liege, dar Ajax nu ar trebui sa il puna titular" a spus analistul Rene Van Der Gijp in cadrul unei emisiuni tv.

Razvan Marin are ocazia sa-l contrazica - mijlocasul roman are parte de increderea antrenorul Ten Hag, care l-a introdus titular in partida cu VVV Venlo care incepe la ora 19.30.