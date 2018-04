Razvan Lucescu a RABUFNIT in Grecia: "Refuzam sa luam parte la acest circ!" Acuzatii grave la adresa rivalelor din Atena 

Razvan Lucescu a ajuns pe locul 3 in Grecia, dupa ce devenise favorit la titlu cu echipa sa, PAOK.

Lucescu era in fata performantei carierei cu PAOK, titlul de campioana in Grecia. Doua incidentele incredibile au dus la depunctarea echipei sale cu 6 puncte si pierderea derby-urilor cu Olympiacos si AEK la masa verde, scor 0-3.

Razvan acuza o conspiratie a cluburilor din Atena impotriva lui PAOK.

"Nu este o situatie usoara pentru noi, exista un sentiment puternic de frustrare si nedreptate. Motivatia noastra tine de caracterul jucatorilor mei. Am incercat sa protejam toata munca depusa, sa aratam cine suntem, asa cum am facut-o pana acum. Ne facem meseria pe teren, indiferent ca pierdem sau castigam.

As vrea sa vad cum ar reactiona alta echipa daca in recurs de doua saptamani ar pierde pe nedrept doua jocuri. Unul pentru o rola de hartie si celalalt in care are un gol perfect valabil. Avem jucatori cu o mentalitate buna, asta ne-a ajutat sa traversam mai usor aceasta perioada dificila. Refuzam tot acest circ si decizia celor doua echipe din Atena sa nu intre pe teren.

Aceasta situatie nu face tocmai bine fotbalului grec si imaginii sale in Europa. Este mai usor sa-ti scoti echipa de pe teren sau sa refuzi sa intri, decat sa joci si sa dovedesti cine esti cu adevarat", a declarat Razvan Lucescu.

PAOK a trecut peste perioada de dupa scandalul de la partida cu AEK, cand patronul echipei a intrat cu pistolul pe teren. Echipa din Salonic s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Atromitos si a ramas la 2 puncte de liderul AEK si la un punct in spatele lui Olympiacos.

PAOK va incepe si sezonul urmator cu 2 puncte mai putin.