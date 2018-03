PAOK a scapat de retrogradare, dar isi ia ADIO de la titlu! Decizia anuntata dupa ce patronul echipei a intrat pe teren cu pistolul: 3 ani NU mai poate intra pe stadion

Cei de la PAOK au scapat de depunctare dupa partida cu Olympiakos, nu insa si dupa scandalul de la meciul cu AEK.

Comisia de Disciplina din Grecia a luat decizia dupa ce partida dintre PAOK Salonic si AEK Atena nu s-a mai terminat in urma unui scandal urias ce a avut loc dupa ce reusita lui Fernando Varela din prelungiri a fost anulata de arbitru.

PAOK pierde la masa verde partida cu 3-0, la fel cum s-a intamplat si cu Olympiakos - pe langa aceasta sanctiune, PAOK a fost depunctata cu 3 puncte in actualul sezon si cu 2 puncte in stagiunea viitoare! Mai mult, PAOK va juca 3 etape fara suporteri.

Patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, a fost interzis de pe stadioanele din Grecia pentru 3 ani dupa ce a intrat cu un pistol pe gazon! In urma acestor decizii, PAOK a ajuns pe locul 3 in campionat cu 49 de puncte, la 8 in spatele liderului AEK si la 1 punct sub Olympiakos.

PAOK risca retrogradarea pentru gestul lui Savvidis. Campionatul din Grecia a fost suspendat in urma incidentelor, urmand ca in acest weekend sa reinceapa.