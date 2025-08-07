După o lungă așteptare, situația contractuală a lui Andrei Rațiu s-a clarificat.

Andrei Rațiu, în integralitate jucătorul lui Rayo Vallecano

Rayo Vallecano a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că clubul din Madrid a plătit suma prin care a cumpărat integral drepturile federative ale lui Rațiu de la Villarreal.

”Submarinul Galben”, unde Rațiu a mai fost legitimat în trecut, a deținut 50% din drepturile federative ale fotbalistului și a beneficiat de o clauză de răscumpărare preferențială. Villarreal îl putea transfera pe fundașul dreapta al echipei naționale a României pentru doar 7 milioane de euro.

Acum, Rațiu îi apaține în integralitate lui Rayo Vallecano, astfel că madrilenii nu mai riscă să piardă o sumă importantă în cazul unui transfer.

”Acord între Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF. Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano de Madrid a achiziționat 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu, pe care le deținea Villarreal CF. Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului madrilen”, a fost anunțul clubului din Madrid.

