Atacantul este legitimat la clubul ucrainean din vară, de când l-a transferat pentru două milioane de euro de la FCU Craiova, dar Blănuță a avut parte doar de probleme la Kiev.

Ce decizie ar fi luat Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță

Fanii au descoperit că fotbalistul a distribuit pe rețele sociale mai multe postări prin care își arăta susținerea față de politica dusă de Rusia din Ucraina, iar din acel moment a devenit persona non-grata la Kiev. Fotbalistul a fost huiduit la fiecare meci și nu l-au evoluat nici evoluțiile sale în tricoul ucrainenilor. Atacantul trecut și pe la U Cluj a marcat un singur gol în cele zece apariții.

Din acest motiv, ucrainenii își doresc să scape, însă mutarea este complicată având în vedere că atacantul a evoluat deja pentru FCU Craiova și Dinamo Kiev în acest sezon, iar regulamentul FIFA interzice să îmbrace și tricoul celei de-a treia echipe. Totuși, ”Câinii” speră la o derogare având în vedere că FCU Craiova a fost dezafiliată și ar fi făcut deja o ofertă pentru clubul ucrainean, propunere despre care jurnaliștii ucraineni au spus că este ”una ciudată și îndrăzneață”.

Concret, este vorba despre un împrumut până în vară, urmând ca, dacă Blănuță convinge, împrumutul să fie prelungit încă un an pentru 100.000 de euro. Ulterior, Dinamo ar avea inclusă și o opțiune de cumpărare. Toate acestea, pentru o sumă totală de 1,6 milioane de euro.

Publicația Fotball Ukraine a anunțat, după ce s-a aflat despre oferta făcută de Dinamo, faptul că Dinamo Kiev a luat o decizie cu privire la Blănuță. Concret, ucrainenii scriu că formația din Kiev consideră că un împrumut este cel mai bun lucru în momentul de față pentru Blănuță, care, momentan, nu are loc la echipă. Totuși, rămâne de văzut dacă Dinamo Kiev va fi de acord cu o opțiune de cumpărare inclusă în contract. Ucrainenii susțin că Dinamo Kiev și-ar dori să se poată baza pe atacant pe viitor.