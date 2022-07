Tânărul fotbalist român a impresionat încă de la primul său sezon în prima ligă a româniei, iar la insistențele lui Lucien Favre, a fost cumpărat de OGC Nice, care a plătit aproximativ cinci milioane de euro în schimbul său.

Rareș Ilie a fost prezentat oficial de Nice drept noul transfer, iar pe lângă comunicatul oficial, francezii au realizat și un clip spectaculos prin care anunțau mutarea, în care au inclus și prestații ale românului din tricoul Rapidului.

„OGC Nice are plăcerea de a anunța transferul lui Rareș Ilie de la Rapid București. Mijlocașul ofensiv născut în 2003 este oficial noul jucător al echipei, talentul său precoce înflorind în România.

Creativul dreptaci de 19 ani, care joacă în mod obișnuit pe postul de inter stânga într-un sistem 4-3-3 sau 4-2-3-1, a bifat 60 de apariții pentru Rapid, marcând nouă goluri și oferint 12 assist-uri. A ajutat legendarul club să revină în prima ligă, devenind titular incontestabil.

Un tânăr internațional român, Rareș este un talent rar cu un potențial mare”, se arată în descrierea făcută pe site-ul oficial.

???? OGC Nice is delighted to announce the arrival of Rares Ilie (19) from Rapid Bucharest ????⚫️ pic.twitter.com/rKtfjNlAH7