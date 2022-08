Gruparea din Ligue 1 a realizat o conferință de presă specială pentru a-și prezenta noile transferuri, care au răspuns la întrebările fanilor. Rareș Ilie (19 ani), transferat de Nice în urmă cu o lună, a apărut și într-un material spepcial alături de Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Alexis Beka Beka și Mattia Viti.

Rareș Ilie le-a răspuns fanilor lui Nice

Din materialul special de prezentare, Rareș a fost primul care a răspuns întrebărilor fanilor, care au vrut să știe ce cunoștințe avea despre echipă, dar și despre suporterii lui Nice. Totodată, românul a fost întrebat și despre postul său preferat.

„Mă uitam la echipă când eram în România, la televizor, dar nu știu multe despre fani. I-am văzut în meciul cu Torino și am fost impresionat, sper să avem un sezon bun împreună.

A fost ușor să mă adaptez aici, am găsit un club mare și colegii m-au întâmpinat foarte bine. Orașul e frumos, am mers și la plajă puțin, e frumos. Am jucat mai mult în banda stângă în sezonul trecut, probabil de aceea sunt acum mai confortabil acolo, dar pot juca bine și în centru”, le-a răspuns Rareș Ilie la întrebări fanilor.

Fotbalistul român a dezvăluit cine s-a ocupat de transferul său

La conferința de presă, Rareș, care a răspuns în engleză întrebărilor jurnaliștilor, a dezvăluit că cel care s-a ocupat de toată partea transferului a fost tatăl său.

„Tatăl meu s-a ocupat de tot. Am știut doar când mutarea era deja făcută. Știam că antrenorul mă vrea aici. Detaliile le știe doar tatăl meu, eu mă concentrez doar pe fotbal. Am găsit o echipă bună, colegii m-au primit foarte bine, mai bine decât mă așteptam. Mi-am făcut prietenii. Orașul e frumos. Acum sunt concentrat pe începutul de sezon.

Am urmărit câteva meciuri din Ligue 1 la televizor, în România. Cunoșteam câțiva jucatori, îl știam pe Dante. E unul dintre cei mai experimentați jucători, eu sunt tânăr. De când am ajuns aici am aflat mai multe despre istoria clubului și am descoperit un club grozav”, a adăugat fotbalistul.

Rapid, postare oficială după prezentarea lui Rareș Ilie

Nici rapidiștii nu au lăsat prezentarea lui Rareș Ilie să treacă neobservată, astfel că i-au dedicat o postare pe contul de Facebook al clubului.