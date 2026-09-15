La momentul redactării acestui articol, Fiorentina conduce grație golului marcat de Mateo Pellegrino din minutul 40. Meciul Fiorentina - Pisa este LIVE pe VOYO SPORT 1 și poate fi urmărit în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Radu Drăgușin a fost titular în partida din Cuppa Italia cu Pisa, dar a fost înlocuit la pauză cu Viery.

Radu Drăgușin, contribuție importantă la golul Florentinei

Fundașul român a făcut o primă repriză excelentă împotriva lui Pisa din punct de vedere defensiv ș ia fost stâlpul din apărarea grupării „viola”, dar tehnicianul formației italiene a decis să îl înlocuiască la pauză.

Pe lângă prestația excelentă în defensivă, Radu Drăgușin a contat și în plan ofensiv, pentru că la golul lui Mateo Pellegrino portarul Scuffet a respins în față șutul în forță al fundașului român. În urma execuției lui Drăgușin, atacantul Pellegrino a deschis scorul.

Echipele de start din partida Fiorentina - Pisa: