Liber de contract după despărțirea de Bodrum FK, s-a vehiculat că internaționalul român ar putea semna cu Vitoria Guimaraes, însă deocamdată, situația atacantului este incertă.

Atuul pentru care George Pușcaș ar putea semna cu Legia

Între timp, a apărut varianta Legia Varșovia. Pușcaș a ajuns pe lista lui Edi Iordănescu, după ce Legia Varșovia l-a pierdut pe Migouel Alfarela. În Grecia, fereastra de transferuri mai este deschisă pentru încă două zile, iar Alfarela va face pasul la Aris Salonic.

După plecarea lui Alfarela, Edi Iordănescu își dorește un nou atacant, însă Legia mai poate semna doar jucători liberi de contract, cum este și cazul lui George Pușcaș.

Polonezii au scris despre atuurile pentru care George Pușcaș ar putea ajunge la Legia Varșovia.

”Cu un nume ca acela, poți și poate chiar ar trebui să cucerești lumea. Totuși, românul se află într-o situație dificilă după despărțirea de echipa turcă Bodrum FK și, cel mai probabil, ar dori să primească o șansă undeva.

Pușcaș nu a împlinit încă treizeci de ani, așa că această opțiune pare destul de bună și, probabil, la îndemâna clubului Militarilor. Atacantul de 188 de centimetri a marcat în trecut în Italia și Anglia, jucând majoritatea meciurilor în Serie B. Oficial, este fără echipă din începutul lunii septembrie, dar acesta nu este cel mai mare atu al său în acest moment.

Pentru că, vedeți voi, el a jucat și a marcat sezonul trecut. Opt goluri în Super Lig, trei în Cupa Turciei, un total de unsprezece goluri în 38 de meciuri. Are mult potențial; ar putea fi o rezervă de lux pentru echipa din Varșovia. Un jucător pe care multe cluburi din prima ligă și l-ar dori în primul unsprezece.

Și mai are și pașaport. Pentru că cine s-ar înțelege mai bine cu Edward Iordănescu, dacă nu un compatriot de-ai săi?”, a scris weszlo.com.

