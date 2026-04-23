Integralist, Rațiu a avut o evoluție completă, iar specialiștii de la Flashscore i-au acordat nota 8,8, cea mai mare din meci, peste toți jucătorii ambelor echipe.

Fundașul dreapta a fost unul dintre cei mai activi jucători de pe teren, bifând 76 de atingeri și o precizie a paselor de 82%.

În plus, Rațiu a creat două ocazii mari, a oferit patru pase cheie și a avut un xA de 0,40, cifre excelente pentru un fundaș.

Rayo a urcat pe locul 11 în clasament

Grație acestui succes, Rayo Vallecano a urcat pe locul 11, depășind chiar Espanyol, dar și echipe precum Girona, Valencia sau Mallorca. Formația madrilenă se distanțează astfel de zona periculoasă a clasamentului.

Pentru Andrei Rațiu, sezonul continuă cu un duel pe teren propriu cu Real Sociedad duminică, 26 aprilie, iar patru zile mai târziu va primi vizita celor de la Strasbourg în cadrul meciului tur din semifinala Conference League.